從稱兄道弟到變仇敵 川普馬斯克關係到底是如何炸鍋？

川普上周還在白宮為馬斯克舉行歡送會，本周兩人關係就公開決裂。 路透

美國總統川普 和特斯拉執行長馬斯克 的兄弟情5日正式公開決裂，川普提出將終止與馬斯克公司簽訂的聯邦合約和補貼，導致特斯拉股價5日暴跌14%。路透報導引述知情人士描繪了他們兩人的相互翻臉過程，並分析兩人關係未來的可能性。

路透引述兩名白宮 知情官員指出，川普4日在與白宮官員私下開會時，尚未顯露出任何即將要與馬斯克公開決裂的跡象。他在會上表達出對馬斯克批評他的稅改法案感到困惑和沮喪，但他忍住這口氣，因為他希望在期中選舉前維持住馬斯克對他的政治和財務支援。

但到了5日下午，川普的情緒出現變化。自從馬斯克開始攻擊川普，川普就不再與他對話，並對馬斯克在自家社群平台X上、被一名白宮幕僚形容為「完全瘋了」的長篇大論，感到憤怒。

馬斯克已抨擊川普的稅改法案在財政上過於魯莽、「令人噁心厭惡」。他也誓言要反對所有支持這項法案的共和黨議員。據國會預算辦公室，這項法案雖將達成川普許多的優先要務，但將使美國的政府負債增加2.4兆美元，達到36.2兆美元。

川普過去私下就曾說過馬斯克喜怒無常。但他5日告訴他的團隊，是該對馬斯克強硬起來的時候。

川普5日在白宮橢圓形辦公室會見德國總理梅爾茨時告訴記者，他對他的前顧問（馬斯克）「非常失望」。馬斯克立刻在社群媒體上反擊，之後兩人便開始相互不斷交鋒。

川普在自己的社群網站Truth Social上發文表示：「最簡單省下好幾十億美元預算的方式，就是中止馬斯克的政府補貼和合約。」過了幾分鐘，馬斯克便說，或許是時候該創個新政黨，並按讚轉發一篇知名馬斯克支持者Ian Miles Cheong呼籲彈劾川普的貼文。

川普和馬斯克過去的交情在華府是前所未見的，從未有過一名現任總統給予一名億萬富豪科技執行長在白宮和他整個政府那麼大的權限和影響力。

不過就在上周，川普在為馬斯克舉辦送別會時還說「馬斯克不會真的離開」，但馬斯克現在不僅真的離開了，還成為川普的頭號批評者。第三位白宮官員透露，她很意外馬斯克的徹底翻臉，「這讓總統和整個白宮西廂辦公室都感到措手不及」。

前面兩位白宮官員表示，雖然兩人分裂已經醞釀數周，但破裂的關鍵點在於一項人事案：川普撤回提名馬斯克欽點的NASA署長候選人艾薩克曼（Jared Isaacman）。其中一名白宮官員說，馬斯克對此「不是很開心」。

這段關係決裂可能會重塑這兩名男人的未來。對川普而言，失去馬斯克的支持可能會威脅到他在科技業金主、社群媒體鄉民，以及年輕男性選民間的影響，這些是他現在可能比較難接觸到的關鍵族群。這可能會使明年期中選舉前的募款出現變數。

而對馬斯克來說，風險可能更高。和川普翻臉可能會使他的事業受到更嚴密的審查，可能危及到與政府的合約、招致監管調查，並進而威脅到他公司的獲利。

時間將會說明這兩人的關係是否還會重修舊好。白宮幕僚已安排川普和馬斯克6日進行通話。