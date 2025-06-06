川馬決裂後有哪些報復手段？紐時盤點各有4招能「互相傷害」

若川普與馬斯克的這場衝突持續發酵，甚至進一步升高，對美國乃至於全球政經局勢都可能造成深遠影響。紐約時報盤點兩人若要報復對方有哪些手段，指他們各握有4招能「互相傷害」。(路透)

美國總統川普 與億萬富豪馬斯克 5日公然鬧翻，兩位全球最具影響力人物之間，原本就不穩定的同盟也就此決裂。若這場衝突持續發酵，甚至進一步升高，對美國乃至於全球政經局勢都可能造成深遠影響。紐約時報盤點兩人若要報復對方有哪些手段，指他們各握有4招能「互相傷害」。

馬斯克手上有那些牌？

1. 砸錢打擊川普與盟友，攻擊他的施政。馬斯克曾砸下超過2億5千萬美元協助川普當選，如今也完全有能力轉頭資助反共和黨的選舉活動。他曾形容川普的稅收支出法案是「令人作噁的惡法」，5日在他旗下的社群平台X上，公開抨擊共和黨國會領袖。此外，馬斯克也可能拒付原先承諾支持川普的最後一筆資金，金額為1億美元。

2. 用社群媒體製造麻煩。馬斯克5日下午在X發起一項投票，詢問是否該在美國成立一個真正代表「中間80%民意」的新政黨。截至目前，近200萬人參與投票，其中超過八成投「贊成」。有網友發文提議「川普應被彈劾」，馬斯克回應「是的。」但目前不清楚他究竟是贊同彈劾，還是附和該則貼文中的其他內容。

3. 將川普捲入爭議。過去數月與川普關係密切的馬斯克，如今可能反過來製造麻煩，自稱握有內幕消息。他5日在未提出任何證據的情況下聲稱，川普政府刻意拖延公布淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，因為川普的名字出現在其中。他寫道：「把這則貼文標記起來，將來真相會水落石出。」這番話隨即引起民主黨議員注意，並迅速附和。

4. 動用旗下企業讓政府難堪。馬斯克稱他要「立刻」讓SpaceX的天龍號太空船退役。這艘太空船負責載運NASA太空人 與物資往返國際太空站。雖然後來有網友建議馬斯克冷靜一下，馬斯克也順勢找台階下，表示「不會讓飛龍號退役」，但這項威脅已引發強烈反彈。川普盟友、同時也是馬斯克頭號批評者之一的班農（Stephen Bannon）建議，川普應「在今晚午夜前透過行政命令查封SpaceX」。

川普可以如何反擊？

1. 中止與馬斯克旗下公司的政府合約。川普在真實社群上表示，終止與馬斯克各家公司（包括SpaceX與特斯拉）的合約，將是「節省預算最簡單的方法」。根據資料，光是去年，馬斯克的企業就從17個政府機關獲得近100項合約，總值高達30億美元。

2. 調查馬斯克的移民身分與用藥問題。巴農公開呼籲對馬斯克的移民身分展開「正式調查」，並聲稱：「我強烈相信他是非法移民，應立刻被驅逐出境。」事實上，馬斯克是出生於南非的歸化美國公民。巴農同時也主張應調查馬斯克的用藥情況，以及他試圖取得與中國相關的軍事機密簡報一事。

3. 撤銷馬斯克的安全許可。巴農建議，在調查這位億萬富豪期間，應暫時中止他的最高機密安全許可。不過，川普也可以選擇徹底撤銷馬斯克的安全許可。馬斯克之所以有這項許可，是因為SpaceX與NASA合作的政府合約涉及機密資訊。若許可遭撤，馬斯克與政府的合作將難以為繼。

4. 動用總統權力對付馬斯克。川普掌握龐大行政權限，既可簽署行政命令懲罰政敵，也能指示司法部等機關發動調查。川普甚至可以終止馬斯克力推的一些計畫，例如「政府效率部門」，或改變對南非白人的支持，這些都是馬斯克優先關注的議題。