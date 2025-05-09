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已被帶到機場 亞墨移民險遭遣送利比亞

編譯陳韻涵／即時報導
一批被拘留在德州的亞裔及墨西哥移民7日凌晨險遭遣送至利比亞，在機場等候數小時後，又原車折返。聯邦法官當天稍後裁定，禁止將移民從美國驅逐至非移民來源國的第三地。(路透)
一批被拘留在德州的亞裔及墨西哥移民7日凌晨險遭遣送至利比亞，在機場等候數小時後，又原車折返。聯邦法官當天稍後裁定，禁止將移民從美國驅逐至非移民來源國的第三地。(路透)

一批被拘留在德州的亞裔及墨西哥無證移民險遭遣送至利比亞；利比亞當局澄清，未同意接納美國驅逐的無證移民。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，一位要求匿名的菲律賓籍移民遭關押在德州，他透過律師西諾迪斯(Johnny Sinodis)表示，7日凌晨2時30分，他被全副武裝的警衛叫醒，告知將被送往利比亞；一行人隨後搭上巴士前往軍用機場，在巴士上等候數小時。

西諾迪斯表示，遣返航班未起飛，委託人與其他12名拘留者隨後被送回德州的拘留所。

報導指出，這些移民來自菲律賓、越南、寮國和墨西哥；他們後來才得知，川普政府計畫將他們送往利比亞，而他們的律師提出緊急動議，聯邦法官7日裁定禁止將移民從美國驅逐至非移民來源國的第三國。

另一位越南籍移民的律師丁阮(Tin Nguyen，音譯)表示，目前暫停驅逐移民至第三國，但許多人仍擔心被送到陌生國度，且利比亞因嚴重侵害人權而惡名昭彰。

在北卡羅來納州執業的丁阮表示：「利比亞、薩爾瓦多或盧安達，這對移民而言非常可怕，人們對這些國家感到陌生，且他們聽聞的消息都很恐怖。」

另一名法官上周批准初步禁令，裁定聯邦政府必須依循正當程序，才能將無證移民驅逐到第三國。

西諾迪斯表示，他的委託人前幾天被聯邦移民及海關執法局(ICE)官員告知將被送往利比亞，幾天後，這群人只有幾分鐘時間收拾個人物品，接著戴上手鐐腳銬搭上巴士，送往軍機場附近，隔天又被帶回拘留中心。

西諾迪斯批評此流程違法又沒效率，並舉例當局把墨西哥移民送到世界各地沒有意義。他說：「把一個人從墨西哥送到利比亞要花多少錢？大可以開車把人送回墨西哥。」

7日提交的緊急動議顯示，丁阮的委託人和其他人被脅迫簽署一份同意驅逐的文件。

丁阮說：「他沒有閱讀那份文件，他看不懂英文，文件也沒有翻譯成越南文或其他翻譯員在場。他拒絕簽字，因而被帶開，與其他人隔離。」

緊急動議指出，拒簽文件的人被帶到不同房間，上銬並脅迫簽名。

這名越南籍委託人在停機坪上等候數個小時，打電話給他的妻子，妻子再聯絡律師；丁阮接獲通知後緊急處理後續，尚不清楚之後會如何發展，而他的委託人寧願被遣返越南，也不要被送到第三國。

利比亞「全國團結政府」(Government of National Unity)透過社群媒體表示，並未配合美國接納移民，且拒絕在不知情或未同意的情況下，將利比亞當作驅逐無證移民的目的地。

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