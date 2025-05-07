我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普選在出訪中東前 將撤銷拜登AI晶片出口管制

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」最高可領400元

川普出訪中東前 擬撤銷拜登的AI晶片分級出口管制

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達向來反對美國擴大管制，認為對第三國的限制只會把他們推向中國。(路透)
輝達向來反對美國擴大管制，認為對第三國的限制只會把他們推向中國。(路透)

彭博引述知情人士報導，川普政府打算撤銷拜登臨卸任對人工智慧（AI）晶片祭出的最新出口管制，這些管制措施已引發多家大型科技公司和外國政府強烈反對。受此消息激勵，輝達（NVIDIA）周三股價上揚。

這項尚未定案的撤銷計畫，目的是重塑拜登政府針對輝達等公司AI晶片出口所設下的三級管制辦法。知情人士透露，川普政府不會執行即將於5月15日生效的所謂「AI擴散規則」（AI diffusion rule）。

川普總統即將出訪中東，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在內多國先前對於無法取得AI晶片受到管制表達不滿。知情人士表示，川普政府正積極研擬新辦法，以加強對海外AI晶片流通的掌控。

彭博報導消息後，晶片股應聲走揚。輝達大漲3.1%，費城半導體指數也上揚1.7%。

知情人士向彭博透露，川普政府可能最快在本周四宣布新決定。

所謂AI擴散規則，是拜登卸任前最後一周祭出的措施，是多年來加強半導體貿易管制的延伸。此措施目的在防止中國大陸透過第三方取得AI晶片技術，並藉設下安全規範，將更多國家取得先進的美製科技進一步靠攏美國。

美國商務部工業安全局透過發言人發布新聞稿說：「拜登政府的AI規則過於複雜、過度官僚，會扼殺美國創新。我們將以一套簡單得多的新規則取而代之，以釋放美國的創新潛力，確保美國在AI領域的主導地位。」

知情人士透露，商務部在制定新規則期間，將繼續嚴格執行現行的晶片出口限制。撤銷「擴散規則」的同時，美方也打算對那些將晶片轉運至中國的國家，祭出新的出口管制措施，其中包括馬來西亞和泰國。

輝達向來反對美國擴大管制，認為對第三國的限制只會把他們推向中國大陸。輝達執行長黃仁勳本周表示，美國企業應該開放對中國大陸銷售產品，並預測中國在未來幾年將成為規模達500億美元的AI晶片市場。

儘管如此，川普政府仍加緊對中國科技野心的打擊，已禁止輝達向中國銷售H20晶片，這項禁令讓輝達認列減損55億美元。

AI 輝達 川普

上一則

美中周末破冰會談 貝森特：中國不該被視為發展中國家

下一則

「美先降關稅 讓中國坐上談判桌？」 川普：不要

延伸閱讀

印巴爆20年來最嚴重衝突 川普籲兩國停止戰鬥

印巴爆20年來最嚴重衝突 川普籲兩國停止戰鬥
川普：不會以「取消高關稅」讓中國上談判桌

川普：不會以「取消高關稅」讓中國上談判桌
印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零
川普政府以軍機將無證移民遣送利比亞 最快今天出發

川普政府以軍機將無證移民遣送利比亞 最快今天出發

熱門新聞

總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
中國已默默開始豁免131項、價值約400億美元的美國商品關稅，占自美進口總額的24%；顯示中國正設法緩和貿易戰對本身經濟的打擊，但並不意味中國對美國的立場已有所軟化。路透

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

2025-05-02 08:34
美國總統川普。(美聯社)

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

2025-04-30 20:26
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
美國聯邦上訴法院5日駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。(路透)

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

2025-05-06 14:03

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵