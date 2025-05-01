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川普關稅戰引各國自掀底牌？外國官員憂恐「自我設局」

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月30日於白宮一場投資美國的活動。(美聯社)
美國總統川普4月30日於白宮一場投資美國的活動。(美聯社)

政治新聞網站POLITICO於4月30日報導，各國政府爭先恐後與美國談判對等關稅白宮官員稱已收到數十國提案。然而，提案內容僅說明協商方向，遠非最終定案，開始令貿易夥伴有所遲疑，憂心自行提談判條件在一定程度上等於「自我設局」。

美國總統川普4月2日祭出大規模對等關稅後又暫緩90天，預計7月初將正式上路。此舉迫使許多國家急忙向華府提案以避免關稅衝擊，凸顯川普政府的高風險貿易戰已經奏效。

然而，POLITICO早前已報導，根據十多位外交官員與三名官員，這些交給白宮的文件大多僅為初步構想，列出各國願意在談判中討論的方向，距離最終方案仍有一段距離。

對此，部分貿易夥伴感到遲疑，對於在美方尚未提出具體要求前就先表態，恐怕落入被動局面。

「他們對於自己提條件去談判有所遲疑，」一名知情外國提案的產業官員表示，「如果由各國自行設定談判框架，而不是美方提出具體要求，這某種程度就像自我設局」。

歐盟官員尤其表示，他們與美方的談判仍處於一位官員所稱的「探索階段」，正與美方協商擬定談判框架，內容可能涵蓋放寬監管、降低部分關稅或擴大能源與國防投資。

「坦白說，我們還是不太清楚美國究竟想要什麼。他們提出的要求五花八門，」一位歐洲外交官表示，並形容目前談判仍屬討論階段。「我們還在試圖釐清，美方真正的優先事項是什麼。」

另一位歐盟外交官則表示：「歐洲主動提出讓步將是大錯特錯。美國人根本不想談判。這是一場戰略耐心的比拚，我們別急著出招，就讓他們自己悶著燒就好。」

這凸顯外界對川普對等關稅的最終目標仍有所困惑且不信任。儘管白宮對外展現信心，聲稱關稅威脅迫使多國坐上談判桌，可望帶來重大貿易讓步，但多位外國官員私下表示，目前的磋商仍十分初步，令人質疑白宮是否真能在自訂最終期限前達成實質協議。

關稅 白宮 川普

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