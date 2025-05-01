川普關稅戰引各國自掀底牌？外國官員憂恐「自我設局」

美國總統川普4月30日於白宮一場投資美國的活動。(美聯社)

政治新聞網站POLITICO於4月30日報導，各國政府爭先恐後與美國談判對等關稅 ，白宮 官員稱已收到數十國提案。然而，提案內容僅說明協商方向，遠非最終定案，開始令貿易夥伴有所遲疑，憂心自行提談判條件在一定程度上等於「自我設局」。

美國總統川普 4月2日祭出大規模對等關稅後又暫緩90天，預計7月初將正式上路。此舉迫使許多國家急忙向華府提案以避免關稅衝擊，凸顯川普政府的高風險貿易戰已經奏效。

然而，POLITICO早前已報導，根據十多位外交官員與三名官員，這些交給白宮的文件大多僅為初步構想，列出各國願意在談判中討論的方向，距離最終方案仍有一段距離。

對此，部分貿易夥伴感到遲疑，對於在美方尚未提出具體要求前就先表態，恐怕落入被動局面。

「他們對於自己提條件去談判有所遲疑，」一名知情外國提案的產業官員表示，「如果由各國自行設定談判框架，而不是美方提出具體要求，這某種程度就像自我設局」。

歐盟官員尤其表示，他們與美方的談判仍處於一位官員所稱的「探索階段」，正與美方協商擬定談判框架，內容可能涵蓋放寬監管、降低部分關稅或擴大能源與國防投資。

「坦白說，我們還是不太清楚美國究竟想要什麼。他們提出的要求五花八門，」一位歐洲外交官表示，並形容目前談判仍屬討論階段。「我們還在試圖釐清，美方真正的優先事項是什麼。」

另一位歐盟外交官則表示：「歐洲主動提出讓步將是大錯特錯。美國人根本不想談判。這是一場戰略耐心的比拚，我們別急著出招，就讓他們自己悶著燒就好。」

這凸顯外界對川普對等關稅的最終目標仍有所困惑且不信任。儘管白宮對外展現信心，聲稱關稅威脅迫使多國坐上談判桌，可望帶來重大貿易讓步，但多位外國官員私下表示，目前的磋商仍十分初步，令人質疑白宮是否真能在自訂最終期限前達成實質協議。