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川普擴權大計釀憲政危機？這些機構開始反撲

編譯任君翔／綜合外電
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美國總統川普正一一剷平對總統權力的傳統限制，但已有一些力量開始反撲。(歐新社)
美國總統川普正一一剷平對總統權力的傳統限制，但已有一些力量開始反撲。(歐新社)

美國總統川普正一一剷平對總統權力的傳統限制，力道之猛烈，讓包含大學、律師事務所及一部分國會議員難以招架。然而在上周，一些力量開始反擊。

華爾街日報報導，哈佛大學拒絕配合川普政府針對所謂偏見問題所提出的改變要求。哥倫比亞大學因補助而與政府妥協遭批評後，轉而採取更強硬的態度。

聯邦法院判川普政府官員構成藐視法庭罪的可能性提高；聯準會（Fed）主席鮑爾拒絕預防性降息來減輕川普發動貿易戰所帶來的經濟衝擊；前網路安全官員克瑞布斯（Chris Krebs），因不配合川普宣稱2020大選結果遭竊的說法，成為了當局盯上調查的對象，他如今他民間公司的工作，有助他對抗白宮更有彈性。

選民也在市政廳會議上，愈來愈大聲反對川普的某些政策，並批評共和黨議員。

素來批判川普、曾為三屆共和黨政府服務的魏納（Peter Wehner）說道：「餘燼未滅，甚至有一些反抗的火苗正在滋長中。」

華盛頓可能需要另一個權力中心，來限制總統的權限——若不是法院、就是共和黨的議員。共和黨議員過去幾乎一致支持總統；但若他們意識到，選民將會在下次期中選舉用選票懲罰他們，可能就會在國會中對川普政策展現更多反對聲音。

當政府愈來愈無視法院命令，法院裁決也更加嚴厲。17日，一間聯邦上訴法院維持原判，美國政府必須採取更多行動，協助釋放遭誤送薩爾瓦多監獄的艾卜瑞可・賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）。

川普已解散美國國際開發署（USAID）以及美國之音（VOA）等長期受保守派批判的組織。那些堅持至今的團體，本身則有獨立的籌資管道。哈佛大學有一群口袋夠深的捐贈者，與高達530億美元的校產基金，藉此抵抗川普凍結22億美元經費，儘管校產基金大多有限定用途。

華爾街日報民調顯示，選民希望保留憲法設下的防線，讓總統權力受限制。根據一份進行於3月底至4月初的民調結果，約58%的選民表示，川普應遵照法院裁決，限制自身行為，即使他不同意也是如此；而62%選民認為，總統不該在未經國會許可情況下，關閉聯邦政府機構。多數選民也說他們希望兩黨及川普之間能找到共同對話基礎。

魏納說：「我們似乎正快速走向一場真正的憲政危機」、「一場真正的權力分立危機，以及真正的權力制衡危機。」

川普 共和黨 華爾街

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