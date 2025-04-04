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美股道瓊指數早盤再跌逾1000點 美中關稅戰急遽升級

3月就業人數激增 但失業率上升 料Fed維持緩慢降息立場

兌現競選承諾 白宮稱關稅不會為美工人或企業帶來痛苦

編譯周辰陽／即時報導
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白宮發言人李維特。美聯社
白宮發言人李維特。美聯社

美國總統川普2日公布「解放日」對等關稅引來各界擔憂，但白宮發言人李維特隔天早上作客NewsNation頻道節目時表示，川普的關稅計畫不會為美國工人或美資企業帶來「痛苦」。

國會山報報導，川普2日宣布對所有國家進口商品開徵10%基本關稅，一些貿易逆差較多國家還將被課徵更高稅率的對等關稅，政府官員稱這是把製造業工作機會帶回美國的一種方式，但全球股市3日因憂心貿易戰全面重挫。

李維特表示，「對於美資公司和美國工人來說，不會有任何痛苦，因為他們的工作機會將回流國內」，並指「至於價格，川普總統正致力於減稅，把更多錢放回美國人口袋裡」。她還主張，過去30年，全美有9萬家工廠關閉，500萬個製造業崗位已轉移到海外。

國會山報指出，川普和團隊試圖辯稱關稅議程正按計畫進行，希望消除疑慮，但美國股市3日仍創下2020年後最糟糕的一天。

不過，李維特稱，「我只想說，昨天對我國是偉大的一天，川普總統兌現了他向8000萬美國選民做出的競選承諾」，這些選民「選擇他擔任這一最高職位，幾十年來，在他之前的許多總統都拒絕實現這項承諾」。

雖然一些共和黨人憂心對等關稅計畫，商界、國會議員和經濟學家也迅速抨擊。批評人士表示，關稅與各國尋求報復，將讓美國物價和製造成本上漲。但李維特主張，關於價格以及美國人民可以預期的經濟情況，川普關稅是「黃金時代的黃金法則」。

李維特說，「他們可以期待物價穩定，他們可以期待購買美國貨。 這是愛國行為，最重要的是，他們可以預期工資會上漲」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

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