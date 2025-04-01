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沒進食也沒上廁所 布克參院馬拉松演講破1957年紀錄

記者胡玉立／即時報導
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民主黨國會參議員布克自3月31日下午開始發表演說，批評川普總統和馬斯克上任後的作為，連續演講超過24小時，中間只喝水，沒有進食也沒有上廁所。圖為他演說結束後與媒體談話。(歐新社)
民主黨國會參議員布克自3月31日下午開始發表演說，批評川普總統和馬斯克上任後的作為，連續演講超過24小時，中間只喝水，沒有進食也沒有上廁所。圖為他演說結束後與媒體談話。(歐新社)

新澤西州民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）為抗議川普總統施政議程，自3月31日晚上7時開始，徹夜在參院發表馬拉松式演講。布克堅持不懈地演講，時間超過4月1日晚上7時19分，打破了1957年創下的參院最長時間演講紀錄。

參院上回最長演講歷史紀錄，是1957年南卡羅來納州共和黨聯邦參議員塞蒙德（Strom Thurmond）創下。他那場反對「民權法案」、為南方種族隔離做法辯護的冗長演講，從晚上8時54分一直講到次晚9時12分，全長24小時18分鐘。

史上第三長的參院演說，是1986年由紐約州共和黨聯邦參議員達馬托（Alfonse D’Amato）發表，他談論國防授權法案，總共說了23小時30分鐘。

接下來的最長參院演講，是1953年由俄勒岡州民主黨聯邦參議員莫爾斯（Wayne Morse）針對「淹沒土地法案」（Submerged Lands Act）發表演講，全長22小時26分鐘。莫爾斯在演講前一年離開共和黨，兩年後加入民主黨。

●克魯茲被超車 回哭泣梗圖

2013年，德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz） 針對持續撥款法案（Continuing Appropriations Act）發表過21小時18分鐘的演說，同樣名列青史。克魯茲的演講主張取消「平價醫療法」(Affordable Care Act）資金，中途一度俏皮透過電視直播為他女兒朗讀睡前故事：蘇斯博士（Dr. Seuss）繪本「綠雞蛋和火腿」（Green Eggs and Ham）。

當布克演說長度超越克魯茲紀錄時，克魯茲在社群媒體發出一張辛普森家庭角色荷馬．辛普森（Homer Simpson）哭泣的動態圖檔。

布克演講時間接近23小時時，聲音明顯沙啞，不時停下來用白手帕擦拭前額。

布克是美國歷史上僅有的14位非裔參議員之一，打破塞蒙德創下的馬拉松演說長度紀錄，意義格外不同。

康乃狄格州民主黨參議員墨菲 (Chris Murphy) 在X平台發文道：「布克並不是為了打破紀錄才這樣做；我知道，若能將（塞蒙德）那篇支持種族隔離的種族主義演講從參議院紀錄中抹去，會是很棒的事。」

參議員 參院

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