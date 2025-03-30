入境美國拒答問題… 這些人會延誤進關 這類人恐被遣返

川普政府大力打擊非法移民 的政策使得入境美國更為嚴峻，旅客在美國海關或邊境口岸被盤問、拘留、拒絕入境的報導時有耳聞。華盛頓郵報便列出數個可以採取的預防措施及專家建議，降低入境時被刁難的可能性。

首先是了解自己的身分享有之權利。美國公民 不能被拒絕入境；合法永久居民(持綠卡者)未經移民法官聽證，也不能被驅逐出境或吊銷綠卡。若是外國公民或持簽證入境者，必須經過海關和邊境保護局(CBP )官員確認，他們有權判斷並決定允許或拒絕入境。

接著是抵達前可以先做的預防措施。美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)資深律師札法爾(Noor Zafar)建議旅客(尤其是非公民)先找好移民律師或其他緊急聯絡人的電話號碼。ACLU言論、隱私和技術項目副主任班達里(Esha Bhandari)還建議旅客審視個人電子裝置上的資料，因為可能會被檢查。

等到回答海關問題時，ACLU表示美國公民和合法永久居民有權只回答確認其身分、公民身分、永久居留權的問題；不過拒絕回答其他常規問題還是可能會延誤入境。如果非公民和持簽證入境者拒絕回答問題，可能會被拒絕入境。

至於檢查電子裝置，也有許多事情要注意。CBP探員有權檢查其內容，儘管該部門表示此類檢查很少見：2024年只有不到0.01%的入境國際旅客受到檢查。

若被要求檢查，旅客沒有義務解鎖：如果是外國人不配合可能會被拒絕入境，美國公民雖不會被拒絕，但可能受到拘留並扣押其電子設備，CBP政策規定官員最多可以扣押五天(若認為情況特殊則可能更長)。將電子裝置連接到外部設備的進階搜查需要合理懷疑有違法行為並獲主管批准才能執行。若被扣押，應向官員索取保管收據，內含如何取回設備的指南。班達里表示旅客應告知搜索的警員，設備中是否包含受法律保護的資訊，如醫療紀錄或工作機密。

若最終仍被拘留或拒絕入境，札法爾說旅客最好遵照官員指示，並應試著盡快聯繫律師。