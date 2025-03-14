舒默表態願意支持共和黨預算案 遭民主黨同僚批評

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)。路透

共和黨版延長預算法案本周稍早眾議院通過，讓聯邦政府 到今年9月之前有經費可用，避開關門危機，14日將於參議院表決。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)13日宣布支持預算案，引來民主黨 同僚抨擊。

眾院議長強生(Mike Johnson)推動的「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)11日以217票對213票表決過關，法案送入參院之後能否通過，備受矚目。

舒默13日宣布支持法案，不會讓聯邦政府官員。他說，法案雖然很糟糕，但政府關門對美國傷害更大。

民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)對於舒默聲明首先跳出來反對。她說：「這麼做是非常不對的，我無法理解。」

她說，若為「持續撥款決議案」投下贊成票，等於讓馬斯克(Elon Musk)雜亂且恣意削減聯邦政府的措施合法化，「這些手段剝奪聯邦政府，只為了有錢能幫億萬富豪減稅，事實就是這樣」。

歐凱秀說，如果民主黨參議員 投票支持，將讓馬斯克的作為得以壯大。

民主黨新澤西州聯邦眾議員柯爾曼(Bonnie Watson Coleman)在社群網站X發文寫道：「恕我直言，舒默參議員，不要這麼做。」

柯爾曼說，共和黨推出這項法案對勞工不利，對退伍軍人不利，對老年人也不利，共和黨應該撤回提案，「讓我們重擬對所有美國家庭都有好處的預算」。

Respectfully Senator Schumer, no. This Republican bill is bad for workers, bad for our veterans, bad for our seniors.



Republicans should pull it and let us get back to work crafting a budget that works for all of our families. https://t.co/WoB1aCFllF — Rep. Bonnie Watson Coleman (@RepBonnie) 2025年3月13日

華爾街日報分析，共和黨位居多數的眾議院，民主黨運作空間有限，民主黨眾議員與民主黨陣營倡議人士一直呼籲民主黨參議員要做出回擊。

民主黨新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希(Martin Heinrich)說：「大家都絞盡腦汁，兩害相權如何取其輕？」他說，將為預算案投下反對票，「我已經下定決心，當你遇到惡霸的時候，就要勇敢面對」。

不過，某些民主黨參議員擔心，如果放手讓聯邦政府關門，恐怕將落入川普總統圈套，讓川普有藉口裁撤更多政府機關，屆時民主黨將無法脫身。

如果預算案立法失敗，聯邦政府機關15日零時1分起便將關閉。