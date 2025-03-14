克宮證實普亭會見美特使 向川普傳遞「額外的訊號」

俄羅斯總統普亭13日在莫斯科會見白俄羅斯總統（未入鏡）後，在記者會上發表講話。歐新社

俄羅斯 克里姆林宮14日表示，普亭 總統前一天晚間在莫斯科會見了美國特使威科夫（Steve Witkoff），現在預期將與川普 總統就烏克蘭可能停火進行會談。

紐約時報與俄羅斯官媒衛星通訊社報導，克宮發言人佩斯科夫告訴記者，經過最近幾天的一連串外交活動，「毫無疑問，有理由」對解決戰爭的前景保持「謹慎樂觀的態度」， 呼應了美國國家安全顧問沃茲發表的類似樂觀言論，也表明俄方渴望與美方就烏克蘭問題保持談判。

佩斯科夫表示，威科夫已「向俄羅斯方面提交了更多資訊」，而普亭總統通過威科夫「向川普總統傳遞了訊息與和額外的訊號」，但只有在威科夫向川普做過簡報，且俄羅斯和美國領導人打電話交談後，外交往來的結果才會變得明朗。佩斯科夫補充指出，川普與普亭通話的時間尚未確定。

佩斯科夫表示，「在威科夫先生將他在莫斯科收到的所有訊息傳遞給他的國家元首後，我們將在之後確定對話的時間，雙方都有需要此類（俄美總統之間）交談的共識」。

根據此前新聞，普亭13日在克宮記者會上回應美國提議俄烏30天停火時表示，「我們同意停止敵意的提議。這個想法本身是正確的，我們當然支持，但有些問題需要討論」。

普亭指出，停火應該是為了長期和平並藉此消除這場危機的根源。他質疑，在俄方掌控庫斯克州局勢的情況下，美國提議停火對烏方有利，烏軍可能藉機進行強制動員和組織武器供應，需要設立機制處理可能違反停火的情況。

普亭表示，可能很快會與川普通話。川普則回應，他很樂意與普亭通話，還說普亭的說法顯示「前景樂觀」，希望莫斯科能「做出正確的事」。