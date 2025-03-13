川普縮減政府又受阻 加州法官下令恢復聯邦員工職務

川普政府在推動削減政府規模和開支的過程中，遇到了多項法律挑戰。路透

據華爾街日報報導，加州聯邦地區法官艾索普（William Alsup）下令六個聯邦機構恢復上月被解雇的數千名試用員工的職務，對川普 政府縮減聯邦員工編制的努力造成打擊。

艾索普13日（周四）表示，來自農業部、能源部、內政部、財政部和退伍軍人事務部的試用員工被非法解雇。

美國聯邦政府 雇員聯盟（American Federal of Government Employees）代表被人事管理局（Office of Personnel Management）解雇的試用期員工提起的訴訟中表示，政府之所以針對這些員工，是因為他們沒有上訴的途徑。

艾索普指出，有些員工儘管績效評分很高，卻仍被解雇，他表示：「當聯邦政府開除一名優秀的員工，並說這是基於工作表現，但他們很清楚那是謊言。」

艾索普在法官席上發表的演說中說：「我們的國家不應該這樣做。這是迴避法定要求的騙局。」

川普政府在推動削減政府規模和開支的過程中，遇到了多項法律挑戰。

由20個州組成的聯盟於周四提告川普政府，表示聯邦裁減教育部 近一半員工的計畫，會實際上解散教育部。