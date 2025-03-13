我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普縮減政府又受阻 加州法官下令恢復聯邦員工職務

快檢查標籤 服用這4類過期藥物有傷身體

川普縮減政府又受阻 加州法官下令恢復聯邦員工職務

世界新聞網李芊芊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府在推動削減政府規模和開支的過程中，遇到了多項法律挑戰。路透
川普政府在推動削減政府規模和開支的過程中，遇到了多項法律挑戰。路透

據華爾街日報報導，加州聯邦地區法官艾索普（William Alsup）下令六個聯邦機構恢復上月被解雇的數千名試用員工的職務，對川普政府縮減聯邦員工編制的努力造成打擊。

艾索普13日（周四）表示，來自農業部、能源部、內政部、財政部和退伍軍人事務部的試用員工被非法解雇。

美國聯邦政府雇員聯盟（American Federal of Government Employees）代表被人事管理局（Office of Personnel Management）解雇的試用期員工提起的訴訟中表示，政府之所以針對這些員工，是因為他們沒有上訴的途徑。

艾索普指出，有些員工儘管績效評分很高，卻仍被解雇，他表示：「當聯邦政府開除一名優秀的員工，並說這是基於工作表現，但他們很清楚那是謊言。」

艾索普在法官席上發表的演說中說：「我們的國家不應該這樣做。這是迴避法定要求的騙局。」

川普政府在推動削減政府規模和開支的過程中，遇到了多項法律挑戰。

由20個州組成的聯盟於周四提告川普政府，表示聯邦裁減教育部近一半員工的計畫，會實際上解散教育部。

川普 聯邦政府 教育部

上一則

川習在美生日峰會？中國擔心澤倫斯基遭圍攻重演

延伸閱讀

近半進口貨物來自中國 舊金山屋崙港恐遭川普加關稅衝擊

近半進口貨物來自中國 舊金山屋崙港恐遭川普加關稅衝擊
俄羅斯不同意立即結束烏戰？普亭正式表態 想與川普討論

俄羅斯不同意立即結束烏戰？普亭正式表態 想與川普討論
川習在美生日峰會？中國擔心澤倫斯基遭圍攻重演

川習在美生日峰會？中國擔心澤倫斯基遭圍攻重演
WSJ：趙長鵬盼特赦 川普家族與幣安談判 計畫入股

WSJ：趙長鵬盼特赦 川普家族與幣安談判 計畫入股

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月底在白宮會談陷入爭執後不歡而散。(歐新社)

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

2025-03-09 20:40

超人氣

更多 >
名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨
入室搶還是仇殺？華男中彈身亡 市議員怒斥新提案

入室搶還是仇殺？華男中彈身亡 市議員怒斥新提案
金賽綸生前最後露面 24歲為還債「滿頭白髮」超憔悴

金賽綸生前最後露面 24歲為還債「滿頭白髮」超憔悴