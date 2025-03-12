貿易戰美加關係緊張 魯比歐往訪：兩國仍有共同利益

美國國務卿魯比歐今天前往加拿大，這是美國總統川普重返白宮後，美國政府最高層級官員往訪。美聯社

美國國務卿魯比歐 今天前往加拿大 ，這是美國總統川普 重返白宮後，美國政府最高層級官員往訪。魯比歐說，可能會與加國討論貿易緊張局勢，但兩國仍然有共同利益。

法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）正前往魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）參加七大工業國集團（G7）外長會議，他計劃在會上向G7成員國施壓，使其支持川普推動莫斯科和基輔停火的做法。俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，G7成員國一致支持烏克蘭。

魯比歐今天早上從沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）出發前往加拿大，一天前他在吉達會見烏克蘭高層官員，討論初步停火計劃。

川普重返白宮以來對加拿大毫不留情，嘲笑這個人口較少的國家，說它應該成為美國「第51州」，並對加拿大加徵關稅。

魯比歐抵達加拿大的同一天，美國對加拿大及其他貿易夥伴徵收所有進口鋼鐵和鋁材25%關稅。

川普昨天還威脅要把對加拿大的關稅稅率提高1倍到50%，但在加拿大人口最多的安大略省（Ontario）同意停止對輸往美國3個州的電費徵收25%附加費後，白宮宣布將對加拿大徵收25%的鋼鋁稅，稅率跟其他國家一樣，而非川普揚言加徵的50%。

魯比歐承認，他可能會在會見加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）時討論貿易緊張問題，但他表示，兩國仍然有「共同利益」，包括在G7內。