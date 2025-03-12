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CNN最新民調：56%民眾不滿意川普經濟施政

記者顏伶如／即時報導
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川普對於聯邦預算與聯邦政府管理，美國民眾看法分歧。路透
川普對於聯邦預算與聯邦政府管理，美國民眾看法分歧。路透

有線電視新聞網(CNN)委託民調機構SSRS完成的最新民調顯示，56%美國民眾不滿意川普總統的經濟施政，滿意度低於川普第一任執政任何期間；不過，51%受訪者認同川普移民政策，滿意度比川普第一任內任何時間都高出7%以上。科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)推動聯邦改革，35％受訪者對馬斯克有好印象，持負面觀感則有53%，11%沒意見。近六成受訪者認為馬斯克對於政府運作缺乏經驗及判斷力。

川普對於聯邦預算與聯邦政府管理，美國民眾看法分歧。有線電視新聞網12日報導，最新民調顯示，48%受訪者滿意川普在聯邦預算、聯邦政府管理的表現，不滿意則各有52%、51%。川普健保政策獲43%受訪者肯定，外交政策獲42%受訪者認同，關稅則獲39%受訪民眾支持。

這項調查是在3月6日至9日間進行，針對抽樣選出全國1206名18歲以上成年人完成調查，統計誤差在正負3.3%以下。

對於川普身為總統的整體表現，45%民眾表示滿意，54%不滿意，與川普第一次執政2017年3月間相同民調結果差不多，接近川普第一任執政期間施政滿意度尖峰時期。

大約35%受訪民眾認為美國表現大致良好，比今年1月相同民調的29%進步。

民眾對川普個人的看法仍趨於兩極化，共和黨選民認同川普施政表現的程度，大約是民主黨選民的10倍。

高達86%受訪民眾說，川普對於總統權力的運用，與歷任美國總統相比截然不同，有37%民眾認為這是好事，49%民眾則說是壞事。

調查顯示，美國民眾最在乎的首要議題仍是經濟，超過對於美國民主、聯邦政府表現、移民、健保、外交政策、氣候變遷等其他項目的關切。大約42%受訪民眾說經濟是最重要的議題，另外19%則認為美國民主是首要議題，14%民眾認為是聯邦政府表現，12%受訪者選移民，6%受訪者選健保，3%民眾選外交。

有33%受訪者對副總統范斯(JD Vance)持正面觀感，44%民眾持負面觀感，23%沒意見。

川普 民調 聯邦政府

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