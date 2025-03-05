不屬於政府核心業務 全國443棟聯邦建築物將出售

位於華府賓夕尼亞大道(Pennsylvania Avenue)的司法部總部「甘迺迪大樓」(Robert F. Kennedy Building)。美聯社

華盛頓郵報5日報導，聯邦總務署(General Services Administration，GSA)認定全國各地共計443棟聯邦建築物不屬於政府核心業務，即將出售。名稱為「甘迺迪大樓」(Robert F. Kennedy Building)、位於華府 賓夕尼亞大道(Pennsylvania Avenue)的司法部總部、位於憲法大道(Constitution Avenue)的勞工部總部、人口普查局(US. Census Bureau)總部，都在名單上。

報導指出，出售建築物的計畫一旦落實，聯邦政府持有的房地產 將大幅減少，華府地區房地產市場則將受到衝擊。

川普 總統在國會發表演說的幾個小時之前，川普政府4日宣布全國數百棟聯邦建築物即將出售，理由是建築物閒置或未獲充份使用。不過，到了5日早晨，出售聯邦建築物的具體規畫為何，仍不清楚。

雖然全國47州以及波多黎各都有聯邦建築物被列入「非核心產業」(non-core properties)的待售名單上，但華府地區影響最大，名單上將近三分之一的建築物位於華府地區或鄰近的馬里蘭州、維吉尼亞州郊區。

名稱為「柯恩大樓」(Wilbur J. Cohen Building)的社會安全局(Social Security Administration，SSA)總部、農業部南棟大樓均在待售名單。

位於華府第17街(17th Street)的美國紅十字會(American Red Cross)大廈以及位於國務院內部的美國外交國家博物館(National Museum of American Diplomacy)也將出售。

1995年遭受恐怖攻擊摧毀後重建的奧克拉荷馬市聯邦大樓也在名單上。

聯邦總務署發言人說，非核心資產每年運作及維修費用高達4億3000萬，對於聯邦員工來說卻沒能提供高品質工作環境。

不過，前任聯邦總務署官員說，川普政府能否把非核心資產賣掉令人懷疑，專門負責類似任務的許多聯邦總務署人員已遭裁撤。