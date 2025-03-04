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共和黨國會議員：美國人民支持川普 願意承受高物價

記者顏伶如／即時報導
多名共和黨國會議員表示，美國人民支持川普總統政策，願意忍受高物價。歐新社
多名共和黨國會議員表示，美國人民支持川普總統政策，願意忍受高物價。歐新社

多名共和黨國會議員表示，美國人民支持川普總統政策，願意忍受高物價。

奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，當然會擔心關稅可能衝擊家鄉奧州，不過選區選民都願意「不計代價」支持川普。穆林說：「我認為，我們選民都願意付出一切，好讓美國回歸正軌。我們再也受不了被其他國家佔便宜。」

密蘇里州聯邦眾議員艾福特(Mark Alford)接受CNN訪問時表示，非常願意為了讓美國恢復正常而負擔更高的物價。

他表示，為了讓政府保持適當編制規模，每一個人都要扮演好各自角色，「如果必須付出多一點錢，好讓美國恢復正常，開始慢慢降低國債，我絕對願意。」

至於選區選民是否也同樣願意承擔開銷變貴，艾福特說：「我覺得是。」

新聞周刊(Newsweek)4日報導，美國民眾對川普關稅措施看法分歧。

路透社與艾普索斯民調公司(Ipsos)2月12日至18日對全國抽樣選出4145名成年人進行調查，統計結果顯示，54%受訪者反對新一波關稅，41%表示贊成。對中國進口商品加徵關稅獲得最多受訪者支持，49%表示贊成，47%反對。

蓋洛普(Gallup)2月3日至16日之間對1004名美國民眾完成調查，結果顯示川普經濟施政滿意度有42%，不滿意54%。與歷屆總統上台後的2月份相同民調相比，川普經濟表現略遜一籌，拜登、歐巴馬、布希、柯林頓的滿意度各獲54%、59%、53%、45%，原因可能在於川普競選期間曾經承諾，上台後將可讓通膨「完全消失」(vanish completely)。

川普 關稅 民調

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