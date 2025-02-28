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美烏礦產協議恐破局 川普：澤倫斯基沒準備好

與澤倫斯基開吵…川普轟他態度不佳：應心存感激

白宮取消美烏礦產協議記者會 澤倫斯基提前離開白宮

中央社華盛頓28日專電
美烏雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式被取消，澤倫斯基提前離開白宮。美聯社
美烏雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式被取消，澤倫斯基提前離開白宮。美聯社

美國總統川普今天在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，兩人在對話後半互批，副總統范斯也「參戰」抨擊澤倫斯基在美國大選前為民主黨助選。雙邊原訂的礦產資源協議簽署儀式被取消，澤倫斯基提前離開白宮。

川普及范斯（JD Vance）中午在白宮與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，三人在記者面前你來我往，川普不滿澤倫斯基對美國毫無感激之意，說「你正在拿數百萬人的生命做賭注」。澤倫斯基則要川普及范斯親訪烏克蘭了解真實戰況，認為美國對俄羅斯立場太軟。

三人對話結束後，川普即在自家「真實社群」（Truth Social）發表聲明表示，「我們今天在白宮進行非常有意義的會談。只有在如此交鋒及壓力下，許多事情才能真正被理解。情感所揭露的結果令人驚訝」。

他說，「我已經確定，如果美國參與其中，澤倫斯基總統並沒有準備好迎接和平，因為澤倫斯基認為，美國參與能讓他在談判中獲得巨大優勢」。

「我不想要優勢，我想要和平」。

川普寫道，澤倫斯基在美國最珍視的橢圓形辦公室（Oval Office）裡不尊重美國。「當他準備好迎接和平時，他就可以回來」。

川普發布上述聲明後不久，白宮宣布取消雙邊簽署礦產資源協議的儀式。澤倫斯基於下午1時42分左右乘車離開白宮，預計4時前往華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說。

哈德遜研究所昨天對中央社表示，由於場地限制，多數媒體無法參與，只有受邀者才能至現場聆聽。

澤倫斯基 川普 白宮

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