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負責監控惡劣天候、追蹤颶風 NOAA裁了數百人

編譯周辰陽／即時報導
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美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）探索船歐奇亞諾斯探索號停在加州舊金山的探索博物館，攝於2023年12月。資料照片。美聯社
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）探索船歐奇亞諾斯探索號停在加州舊金山的探索博物館，攝於2023年12月。資料照片。美聯社

美國國會議員與氣象專家表示，美國「國家海洋暨大氣總署」（NOAA）的數百名試用期氣象預報員與其他聯邦雇員27日遭到開除。

美聯社與今日美國報報導，NOAA負責監控惡劣天候與追蹤颶風，雇員已經如坐針氈等了好幾天，原因是其他機構在過去1年內，或在某些情況下2年內獲得聘用或晉升的聯邦公務員收到了解雇決定。未遭解僱的NOAA聯邦雇員透露，當天下午被裁掉的人員包括在全美各地國家氣象局（NWS）辦公室負責重要地方預報的氣象學家。

NOAA前首席科學家麥克林（Craig McLean）表示，他從掌握第一手消息的人士得到裁員的訊息，稱NOAA裁員似乎正分兩輪進行，一輪500人，另一輪則是800人，約占NOAA員工總數的10%。

曾擔任過NOAA助理研究署長的麥克林指出，「裁決下達」，第一輪裁員是試用期雇員。美聯社指出，負責進行日常預報與災害警報的NWS約有375名試用期雇員。

紐約州民主黨籍聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）發出聲明表示，「今天，NOAA的數百名雇員，包括NWS的氣象預報員，無緣無故收到了解僱決定通知，這不合情理」，並指「這些人都是敬業勤奮的美國人，他們的工作幫助拯救了全國各地免受自然災害破壞性影響的生命和財產，這種行為今後只會危及美國人的生命」。

洛杉磯加州大學（UCLA）氣候科學家史溫（Daniel Swain）上社群媒體表示，裁員「極為短視，最終將對美國人民的公共安全，以及美國經濟對天氣及氣候相關災難的恢復力，造成重大且自我造成的傷害」。

NOAA解雇數百人的消息傳出之際，正值億萬富翁馬斯克及他主導的政府效率部（DOGE）努力縮減聯邦政府員工總數，而川普總統稱聯邦政府員工臃腫又懶散；整個政府的數千名試用期雇員已被開除。

海洋科學家、NOAA下屬國家海洋漁業局（NOAA Fisheries）前副局長兼Substack電子報「SciLight」聯合編輯羅森伯格（Andrew Rosenberg）表示，就與其他機構一樣，NOAA官員接到告知，要解僱「所有處於試用期的人員」；因為聘用日期或晉升日期不同，被視為試用期的人員估計曾多達1300人。

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