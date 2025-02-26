相較EB-5 金卡更快獲永久居留權

EB-5投資移民計畫要求投資者必須在入境美國兩年內保留或創造至少10個全職職位。圖為美國公司在上海宣傳EB-5計畫。(美聯社)

川普 總統要賣500萬元一張的「川普金卡」給外國人，讓他們獲得在美國的永久居留權，這將是獲得美國公民身分的途徑，他強調這是取代現行EB-5投資者簽證 計畫的一部分。

新任商務部長盧特尼克（Howard Lutnick)不諱言，政府會利用「金卡」項目的收益來減少赤字，所以金卡把投資門檻從100萬元大幅提高到500萬元。目前對EB-5投資者簽證要求是，必須對營利性美國商業實體做「有風險」的資本投資，所需投資金額由90萬元到105萬元，主要取決於投資項目的地理位置 ，從而獲得綠卡。

盧特尼克又指出，金卡和EB-5最大的區別在於，金卡為富有的外國人直接提供一條更快獲得無限居留權的途徑。而 EB-5投資者必須在入境美國兩年內保留或創造至少10個全職職位。

他在抨擊EB-5計畫存在欺詐的同時，說明申請金卡者要接受審查，「確保他們是世界級的全球公民」。

EB-5簽證名額每年都有限制，2025財政年度共有1萬8786個EB-5簽證名額，至於金卡則沒有具體數字，不過川普表示可以出售數百萬張金卡。

金卡還無法取代EB-5

根據美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Servi)介紹，EB-5簽證計畫是國會在1990年制定，目的在於創造就業機會及增加外國人對美國經濟的投資。2022年3月，時任總統拜登簽署國會通過的「EB-5改革與誠信法案」(EB-5 Reform and Integrity Act) ，使該計畫有效期至 2027年9月30日。

儘管川普聲稱他的「金卡」毋須國會批准，但移民律師事務所Greenberg Traurig 的法律專家表示，「總統無權推翻國會的法案，包括現有的EB-5計畫」，換言之EB-5計畫最少在2027年9月30日之前仍可有效實行。