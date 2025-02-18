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「情人節大屠殺」聯邦遭開除員工批痛宰最優秀人才

記者顏伶如／即時報導
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前農業部自然資源保護局員工德特 (Nicholas Detter) 在試用期被解雇。 （美聯社）
前農業部自然資源保護局員工德特 (Nicholas Detter) 在試用期被解雇。 （美聯社）

華盛頓郵報17日報導，成千上萬聯邦員工突然遭到川普政府革職，丟掉飯碗的公務員在群組留言或網路論壇紛紛自嘲碰到「情人節大屠殺」(St. Valentine's Day Massacre)。

報導指出，美國林務署(US Forest Service)密西根州分部員工阿曼達‧道尼(Amanda Mae Downey)15日下午收到主管簡訊，但發現名字被主管拼錯。後來主管發出第二則簡訊，內容提到試用期聯邦員工可能遭川普政府開除的新聞。道尼丈夫不久前失業，她在林務署的工作收入除了要養三個孩子，還同時照顧生病母親。

道尼打電話向上司求證時，得知自己已被列入開除名單，必須到辦公室簽署離職證明，而且要在長周末結束之前完成手續。主管對她說：「幸好我們單位決定親自辦理手續，讓整個過程還帶有一絲人性化。」

道尼在離職書簽名並加註：「遭受壓力被迫接受」(Received and accepted under duress)。

總統日(President's Day)長周末期間大批聯邦員工遭到開除，川普政府這波整頓對象鎖定仍在試用期、受到保障相對較少的新進人員。資歷較長但最近轉調部門的聯邦員工也成鎖定目標，透過特殊計畫獲得聯邦機關聘用，但被列入兩年試用期的退伍軍人或身心障礙民眾也在開除之列。

報導指出，雖然試用期員工遭到革職雖然申訴機會有限，但聯邦勞工工會領袖已經表示，將代為出面上法院討公道。規模最大的聯邦勞工工會也說，打算針對大規模革職對川普政府提告。

周末期間被革職的一名農業部(USDA)員工說：「我能理解政府編制需要策略縮編，但這根本是在痛宰我們某些最優秀的人才。社會大眾知道這一點嗎？」

報導指出，根據聯邦人員訪問及檔案資料，試用期聯邦員工以「工作表現不佳」為由遭到解職，但其中許多人員考績獲得佳評，或者才剛抵達工作崗位，還沒來得及接受任何考核。

專門處理聯邦員工訴訟的艾爾登法律集團(Alden Law Group)合夥人艾森曼(Jim Eisenmann)，用工作表現不佳的單一理由開除大量人員的手段，違反公職人員就業保護的聯邦法律。

川普 勞工 就業

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