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國防部迎接政府效率部 五角大廈準備裁員

紐約州車管廳 拒聯邦無下限查個資

國防部迎接政府效率部 五角大廈準備裁員

記者顏伶如／即時報導
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華爾街日報報導，聯邦機關裁員潮也將在五角大廈展開。美聯社
華爾街日報報導，聯邦機關裁員潮也將在五角大廈展開。美聯社

華爾街日報(WSJ)14日報導，聯邦機關裁員潮也將在五角大廈展開，科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)人員即將進駐國防部，國防官員已預先採取步驟準備配合行動。

報導指出，為了因應馬斯克團隊大量精減人事的要求，國防部轄下某些單位紛紛整理清單，找出軍方早就希望取消、卻在國會議員保護選區預算而施壓之下，軍方不得不繼續保留的武器項目。

國防官員透露，政府效率部人員最快14日就會進入國防部，五角大廈已收到政府效率部團隊人員名單，但尚未對外公布。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)本周稍早表示：「我們歡迎政府效率部蒞臨五角大廈。」

報導指出，政府效慮部成軍以來，還沒有遇過像國防部一樣預算規模龐大且複雜的聯邦機關。根據政府統計，國防部總共管理300萬名美軍官兵，每年預算上看8000億，在總計6.75兆的聯邦總預算當中至少占12%。

與國防部相比，遭到政府效率部裁撤的美國國際開發總署(United States Agency for International Development，USAID)，預算大約400億，編制人員1萬人。

軍方預算從武器系統、船艦到車輛，都與全國地方經濟息息相關，大型軍武通常由多州共同打造完成。以F-35戰鬥機建造為例，總共就有48州參與其中。

一名國防官員透露，軍方某些單位已經擬妥希望刪減的項目，希望主動提議能夠避免經費遭到大幅刪減。

陸軍提出的刪減清單包括了生產過量的老舊無人機與車輛，如果刪除將可省下數十億開銷。

海軍提議縮減驅逐艦與濱海戰鬥艦(littoral combat ship，LCS)。

空軍不願透露打算刪減的項目，但馬斯克先前曾點名批評數十年來累計花費超過2兆的F-35隱形戰鬥機計畫「失敗」，並說這款戰機設計者是「一群白癡」。

國防部 預算 五角大廈

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