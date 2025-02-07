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邊境沙皇霍曼：載運委內瑞拉無證客班機30天內出發

前外交官：墨西哥在邊境部署萬名士兵實質成效有限

邊境沙皇霍曼：載運委內瑞拉無證客班機30天內出發

記者顏伶如／即時報導
白宮「邊境沙皇」霍曼說載運委內瑞拉無證客的遣返班機將於30天內出發。歐新社
白宮「邊境沙皇」霍曼說載運委內瑞拉無證客的遣返班機將於30天內出發。歐新社

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)接受紐約時報專訪時說，載運委內瑞拉無證客的遣返班機將於30天內出發。紐約時報7日分析，跡象顯示，原本跟美國敵對的委內瑞拉，強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)如今改變態度，願意配合川普政府落實大規模遣返計畫。

霍曼說，遣返班機未來30天內就會出發，具體數字尚無法確定，細節仍在規畫中。他表示，遣返班機將以固定行程出發。他也說，這是川普取得的重大勝利。

前美國駐德大使格瑞納爾(Richard Grenell)上周以川普特使身分訪問委內瑞拉之後，川普政府宣布在委國遭到關押的6名美國公民已經獲得自由，馬杜洛同意接受遣返專機，美國將把在美國滯留的「所有委內瑞拉非法移民」載回。

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紐約時報報導，對於在國際社會越來越受到孤立的馬杜洛來說，格瑞納爾造訪具有重要意義。自從2019年美國外交人員撤離委內瑞拉之後，兩國官員之間只有極少數的私下接觸。

馬杜洛遭控選舉舞弊、侵犯人權，川普第一任執政期間曾設法推翻馬杜洛，除了對委內瑞拉祭出經濟制裁，還支持反對派領袖瓜伊多(Juan Guaidó)，甚至以毒品恐怖主義(narco-terrorism)罪名懸賞1500萬元緝捕馬杜洛。

川普二度執政後展開大規模遣返無證客行動，委內瑞拉無證移民人數眾多，但委國卻拒絕美方的遣返專機。

報導指出，如今兩國互動出現變化，川普需要馬杜洛配合，才能實現大規模遣返無證移民的競選承諾，最近幾年裡非法入境美國的數十萬委國公民必須遣送回國，馬杜洛手裡握有的談判籌碼還包括尚未獲釋的另外5名美國公民及2名綠卡持有人。接下來美國可能對委內瑞拉石油產業解除經濟制裁，恢復美國與委內瑞拉之間的商業航班直航。

不過，對委內瑞拉有利的外交政策，可能讓川普與格瑞納爾變成與國務卿魯比歐(Marco Rubio)立場衝突。

魯比歐身為古巴移民之子，長期主張以強硬手段對付馬杜洛。魯比歐2022年時曾說，如果把委內瑞拉人遣返回國，就等於是「判處死刑」。

遣返 川普 非法移民

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