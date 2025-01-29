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川普簽署第2任首項立法 重申「把非法移民送回家」

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普29日簽署頒布第二任內首項立法，要求拘留任何被指控、逮捕或定罪的非法移民；川普也重申會把非法移民送回家，「這些國家必須接受他們，還要喜歡這麼做。」

川普29日簽署由美國聯邦參、眾議院今年通過的「拉肯萊利法案」（Laken Riley Act），成為川普第二任總統任內首項簽署頒布的立法。

此項立法要求聯邦官員拘留任何因行竊、暴力犯罪或殺人等罪行被指控或逮捕的非法移民；同時，若聯邦官員選擇釋放，或未拘留被勒令出境的非法移民，該立法也賦予州檢察官提告的權力。

這項立法被視為聯邦移民及海關執法局（ICE）及各州政府打擊「非法外國人」犯罪的有力工具，也符合川普要求停止「抓了又放」（catch and release）的移民政策。

川普在簽署立法前發表談話，他除了感謝兩黨都支持通過法案，同時指出，移民及海關執法局已逮捕上千名非法移民的罪犯，其中包括幫派成員、人口販子、兒童性侵犯者、恐怖分子和殺人犯。

川普說，美國軍機將把危險和非法的外國人遣返他們的國家；川普並提及，哥倫比亞（Colombia）政府日前拒絕讓這些非法移民入境，但在川普威脅課徵高關稅之後，哥倫比亞才改變心意。

川普表示，其他國家也可能對美國遣返非法移民有強硬的措辭（tough talk），但強硬的措辭沒有任何意義，這些國家全都必須接受遭遣返的非法移民，而且還要喜歡這麼做。

川普也預告說，他將在29日簽署行政命令，要求國防部和國土安全部在關達納摩灣（Guantanamo Bay）設置可容納3萬人的移民設施。

非法移民 川普 遣返

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