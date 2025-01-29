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川普政府撤銷「凍結聯邦撥款」命令

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

川普政府撤銷「凍結聯邦撥款」命令

世界新聞網╱即時報導
（美聯社）
（美聯社）

川普政府29日撤銷了「凍結累計數兆聯邦撥款、貸款及援助項目」的命令，一名聯邦法官28日暫時阻止了這項引起廣泛混亂的指令。

據「華爾街日報」看到的一份文件顯示，白宮29日向聯邦雇員發出了一份備忘錄，撤銷原來的命令。

中午剛過，白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)代理局長韋斯(Matthew J. Vaeth)發出了這份兩行字的備忘錄，稱之前的備忘錄「被撤銷」，並表示「如果您對執行總統行政命令有任何疑問，請聯絡您所在機構的總法律顧問」。

原訂28日下午5時起生效的白宮預算管理局備忘錄指示聯邦機關對補助及貸款項目展開「通盤分析」(comprehensive analysis)，確保計畫內容符合川普總統簽署禁止「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)倡議的行政命令，聯邦機關對於乾淨能源(clean energy)的花費也要盡量降低。

備忘錄寫道，社安金、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)不受影響，凍結聯邦財務援助並不包括「對個人提供的直接援助」。受到影響的項目則有外國援助、非政府組織、DEI計畫、覺醒性別意識型態(woke gender ideology)、「綠色新政」(Green New Deal)。

白宮 聯邦醫療保險 貸款

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