川普背書候選人在兩場佛州特別選舉接受考驗

佛州財政廳長帕卓尼斯。美聯社

佛羅里達州第一選區、第六選區聯邦眾議員席次空缺的補選特別選舉，共和黨 初選今天(28日)舉行。國家廣播公司(NBC)分析，川普 總統推薦的兩名候選人支持度明顯領先，這次特別選舉也是川普再度執政之後背書候選人第一次面臨考驗。

前共和黨佛州 第一選區聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)去年11月獲川普提名出任司法部長後立即辭去國會議員，但卻因性醜聞案退出提名。前共和黨佛州第六選區聯邦眾議員沃茲(Michael Waltz)目前則是川普白宮國家安全顧問。

在共和黨初選中，川普背書的第一選區眾議員候選人是佛州財政廳長帕卓尼斯(Jimmy Patronis)，第六選區背書候選人則是州參議員范恩(Randy Fine)。第一選區與第六選區都是共和黨居多數的深紅選區。

國家廣播公司報導，帕卓尼斯與范恩募款所得均遙遙領先初選對手，兩人也都獲得外部團體支持。

前任佛州共和黨部執行主任米勒(Jamie Miller)說，近十年來，川普背書在佛州共和黨政治圈具有重要影響，2018年德桑提斯(Ron DeSantis)能在共和黨州長初選出線，川普背書是關鍵因素。

米勒分析，如果川普背書對象資格符合且沒有出現重大錯誤，贏得初選的機率就非常高。

在共和黨初選獲勝的候選人，將代表共和黨參加4月1日的聯邦眾議員特別選舉。

帕卓尼斯27日受訪時說，川普去年11月底在電話中告知：「我幫你背書之後，很多人就會猶豫是否還要參加初選。」帕卓尼斯表示，獲得川普公開背書之後，果然接到不少原本打算參加初選的同黨人士來電說，聽到川普背書消息便打消參選念頭。

他說：「我跟這些同僚的熱忱是一樣的。大家都不想跟川普唱反調。如果川普挑選的肯定是能夠取得最終勝利的最佳人選。」

佛州第一選區共和黨初選共有10人參加，帕卓尼斯募款表現超過其他對手，根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)申報紀錄，截至1月8日為止募得71萬1000元。帕卓尼斯的頭號對手范倫提諾(Gene Valentino)以個人經費參選，選舉帳戶有2萬9000元。

第六選區共和黨初選只有3人參加，范恩募款帳戶有24萬2000元，另外兩名對手募款成果相當冷清。