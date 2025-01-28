川普下令國防部 60天內提鐵穹飛彈防禦系統計畫

總統川普27日晚間簽署3項行政命令，包括終止美軍中的多元性別、取消多元化部門（DEI），以及建立美國的鐵穹飛彈防禦系統（Iron Dome）。美軍示意圖。（取材自美國國防部官網）

美國總統川普 27日簽署行政命令，旨在建立美國版的「鐵穹」飛彈防禦系統，保護美國免受彈道飛彈、高超音速飛彈、巡弋飛彈及其他先進空中攻擊。他說，這是前總統雷根未能實現的目標。

川普（Donald Trump）簽署的行政命令指出，前總統雷根（Ronald Reagan）任內曾努力要建立能有效防禦核攻擊的系統，這個計畫未能達成目標就取消。40年來，美國面臨來自下一代武器的威脅沒有減少，而是更強烈、複雜。

川普要求國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在60天內提出美國版「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統的計畫。這一名稱是受以色列飛彈防禦系統「鐵穹」的啟發。

美國國會季刊（CQ）27日報導，除美國之外，俄羅斯、中國都曾測試能摧毀或使衛星失效的武器。隨著對手增強太空 能力，美國越來越擔心這樣的威脅。

報導引述一不具名白宮官員的說法指出，這個行政命令的目的，不僅是開發和部署衛星感測器，來探測和追蹤飛彈，也包括將「太空攔截器」送入軌道。

報導指出，目前美國在阿拉斯加州 、加州部署洲際飛彈的防禦系統，共有44個攔截器，成本為630億美元，能攔截來自北韓或伊朗的飛彈，但範圍不足以抵擋擁有數千顆核彈頭的俄羅斯、或中國可能發動的潛在攻擊。

根據美國國會季刊的報導，美國國會去年通過國防授權法，要求國防部於2030年年底前，在美國東岸建立第3個洲際飛彈的防禦系統。