新聞周刊：川普對哥倫比亞掀貿易戰，意在警告其他國家

哥倫比亞總統裴卓。路透

新聞周刊(Newsweek)27日分析，川普 總統因為哥倫比亞拒絕美國遣返 無證移民專機而下令對哥國進口商品加徵關稅 ，但川普掀起貿易戰的用意還包括要警告其他國家。

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)拒絕讓載運無證移民的美國運輸機降落，川普26日宣布哥國所有進口商品加徵25關稅，一周內還將調高到50%。裴卓以牙還牙旋即報復，宣布對美國進口商品徵收25%關稅，但關稅戰緊張局面很快落幕，白宮26日晚間宣布，美國與哥倫比亞達成遣返協議，美國不會對哥倫比亞商品加徵關稅。

眾院議長強生(Mike Johnson)在社群網站X發文指出，川普祭出關稅的手段，「哥倫比亞以及所有國家都應該注意」。

強生指出，對於不願配合把在美非法居留公民接回的國家，「國會已經做好萬全準備，將通過制裁與其他措施」。

Colombia and all nations should be on notice - Congress is fully prepared to pass sanctions and other measures against those that do not fully cooperate or follow through on requirements to accept their citizens who are illegally in the United States.



President Trump is putting… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) 2025年1月26日

新聞周刊分析，川普以經濟制裁做為籌碼向其他國家施壓，要求達成同意接收無證移民的遣返協議，川普競選期間喊出大規模遣返無證移民的承諾，兌現希望因此增加；川普宣布加徵關稅、限縮簽證之後，哥倫比亞眼見貿易戰恐將發生，幾個小時後強硬態度便趨於軟化。

川普26日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文指出，裴卓下令不讓美國軍機降落，使得美國國家安全及公共安全面臨威脅。川普寫道，裴卓在哥國人民之間「原本就非常不受歡迎」，

宏都拉斯日前表示，川普若展開大規模無證移民遣返行動，宏國就要關閉美軍在當地免費使用的軍事基定。報導指出，對於不願接收無證客遣返專機的國家，川普都可能比照哥倫比亞模式祭出關稅制裁。

報導指出，絕大多數美國民眾支持川普的大規模遣返計畫，至於如何落實計畫，美國人民則看法分歧。

路透社與艾普索斯民調公司(Ipsos)1月20日、21日對全國1077名成年人完成網路問卷調查發現，39%受訪者同意「無證移民應該遭到逮捕、押入拘留中心並等候遣返聽證」，但有42%受訪者並不同意。