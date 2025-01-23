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川普世界經濟論壇演說：調降公司稅、油價、利率

中央社華盛頓23日專電
世界經濟論壇峰會正在瑞士的達沃斯召開，川普透過視訊發表演說。（美聯社）
世界經濟論壇峰會正在瑞士的達沃斯召開，川普透過視訊發表演說。（美聯社）

美國總統川普今天在一場國際經濟論壇承諾，美國的公司稅率將調降至15%，企業應到美國投資，否則將面臨關稅。他也說，石油輸出國家組織應降低油價。他也會要求聯準會立即調降利率。

今年度的世界經濟論壇（World Economic Forum）峰會正在瑞士的達沃斯（Davos）召開，川普（Donald Trump）今天透過視訊發表演說，並接受企業界代表提問。這是川普就任後，第一個對國際社會的演說。

他向企業界喊話指出，在川普政府領導下，沒有任何地方比美國更適合設廠。他承諾，美國公司稅率將調降到15%，稱這將是全球主要國家最低的稅率。根據美媒「財經內幕」（Business Insider）報導，美國的公司稅率為21%。

川普說，「來美國生產，我們將給予你全球最低的稅率之一」，如果不來美國生產，那也是企業的選擇，「那很簡單，你將不得不支付關稅」。關稅將為美國帶來數千億、甚至數萬億美元的收入，用於強化經濟、償還國債。

川普也說，他會要求沙烏地阿拉伯與石油輸出國家組織 （OPEC）降低石油價格，他很訝異這些國家沒有在去年11月美國大選前就這樣做。

川普說，油價下跌，俄羅斯與烏克蘭戰爭就會立即結束，現在油價高得讓戰爭能持續下去，某種程度上，「他們對現在發生的事情，要負很大的責任」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，川普的意思是說，俄羅斯通過銷售石油獲得收入，若沙烏地阿拉伯和OPEC國家增加石油產量，供需法則就能發揮作用。

川普進一步說，隨著油價下跌，他將要求「立即降低利率」，同樣地，全球利率也應該跟著下降，「利率應該隨我們的步調走」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，聯準會是獨立機構。川普的言論顯示，他與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）可能會有衝突。川普在第一任期內，多次施壓鮑爾調整利率，引起民主黨與經濟學家的批評。

川普 石油 油價

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