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川普取消電動車補助 衝擊共和黨選區數以千計勞工

記者顏伶如／即時報導
川普總統就職當天便宣布取消電動車(EVs)補助計畫。圖為印州居民索耶為自己的福特Mustang Mach-E電動車充電。美聯社
川普總統就職當天便宣布取消電動車(EVs)補助計畫。圖為印州居民索耶為自己的福特Mustang Mach-E電動車充電。美聯社

川普總統就職當天便宣布取消電動車(EVs)補助計畫，新聞周刊(Newsweek)23日報導，共和黨選區數以千計勞工面臨衝擊。

福特汽車(Ford)與韓國電動車電池製造商SK On的合資企業BlueOval SK在拜登執政期間獲得能源部96億貸款之後，在肯塔基州、田納西州共計興建三座電池廠。其中一座肯州電池廠位於哈汀郡(Hardin County)，2024年總統大選時，川普在哈汀郡得票率領先29%。

報導指出，2022年「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)獎勵之下的電動車相關投資，例如興建車廠、維修廠以及電池廠，所在地點選區2024年大選時投票趨勢都跟哈汀郡吻合。

非營利組織「環保基金會」(Environmental Defense Fund，EDF)統計，「降低通膨法案」電動車相關投資當中，有83%落在共和黨贏得的國會選區，獲得電動車補助經費最高的25個國會選區裡，其中有22個選區國會議員為共和黨籍。

共和黨肯州聯邦眾議員葛瑟瑞(Brett Guthrie)代表選區便包含哈汀郡。葛瑟瑞2022年發表聲明說，電池廠投資案讓選區成為「電池技術製造領域的先鋒」。

民主黨肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)2024年11月在記者會上指出，電動車與電池廠投資關係著肯州1萬個就業機會。他說，希望川普上台之後能注意這些投資計畫的重要性。

聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)立法與貿易事務負責人韋德(Jason Wade)說，工會正在密切注意川普對於電動車政策的改變，以及汽車產業如何因應。

韋德指出，汽車產業可能趁著政策更動的混亂時期，壓低某些標準。

電動車 投資 共和黨

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