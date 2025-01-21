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司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

記者顏伶如／即時報導
司法部標誌。（美聯社）
司法部標誌。（美聯社）

美國廣播公司(ABC)報導，川普總統一上台，司法部移民審查執行辦公室(Executive Office for Immigration Review，EOIR)多名主管便遭到撤職，包括紐約移民法官出身的代理主任鄭美美(Mary Cheng)。司法部移民審查執行辦公室負責監督移民法院事務。

鄭美美2009年加入司法部移民審查執行辦公室，2022年出任辦公室副主任，2024年3月起擔任代理主任。

美國廣播公司報導，司法部網站上原本介紹鄭美美為移民審查執行辦公室代理主任的網頁，20日已被移除。

首席移民法官麥克努爾提(Sheila McNulty)也遭川普撤職。麥克努爾提在移民審查執行辦公室任職十多年，2023年4月成為首席移民法官。

司法部網站上，首席移民法官欄位原本寫著麥克努爾提，20日改列「出缺」(vacant)。

移民審查執行辦公室政策部副召集人雷德(Lauren Alder Reid)、法律總顧問安德森(Jill Anderson)同樣遭到撤職。

移民 司法部 川普

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