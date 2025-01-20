川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

白宮官員說，新總統川普 就職日將針對移民政策發布十道行政命令，包括終止邊境 地帶「抓了又放」(catch and release)的寬鬆措施、恢復「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策、難民重新安置計畫暫停至少4個月、取消出生公民權(birthright citizenship)。官員也說，幾件與無證移民嫌犯有關的犯罪案件，司法部將求處死刑。

國家廣播公司(NBC)20日報導，川普上台後宣布邊境地區進入緊急狀態，國防部便可以在邊境附近派駐軍隊，國民兵(National Guard)也將駐紮邊境。

川普第一任執政期間便曾表示要停止「抓了又放」措施，卻礙於移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留中心容量有限，非法入境者依然獲得釋放。

川普第一任期間推出「留在墨西哥」政策，抵達美墨邊境的庇護申請者必須回到墨西哥等候美國移民法院審核結果。川普新政府是否針對恢復政策與墨西哥取得協議，白宮官員並未說明。

川普發布行政命令還包括加快在美墨邊境築牆、難民重新安置(refugee resettlement)計畫暫停至少4個月，把MS-13及「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)等黑幫列為外國恐怖主義集團(oreign terrorist organizations)。

報導指出，川普發布行政命令取消出生公民權，至於命令是否有溯及既往效力，無證移民在美國生下的兒女一併取消公民權，則有待確認。

「國會山莊報」(The Hill)20日分析，川普行政命令勢必面臨移民及人權團體的訴訟挑戰。

報導指出，白宮官員20日在川普就職典禮前與媒體記者的15分鐘新聞簡報中說，新政府將終止庇護申請；許多外籍人士非法入境美國之後允許向美國申請庇護，共和黨因此抨擊美國庇護制度遭到濫用。

白宮官員同時表示，某些與無證移民嫌犯有關的犯罪案件，新政府打算求處死刑。

官員說，川普行政命令要求司法部長對謀殺警察、犯下殺人罪的非法移民 求處死刑。