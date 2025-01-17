新政府就職前夕 FBI關閉多元化部門…川普要求留資料

華府聯邦調查局（FBI）總部大樓。（路透檔案照）

美國聯邦調查局（FBI ）16日證實，已於2024年底關閉了多元與共融辦公室（Office of Diversity and Inclusion，ODI），候任總統川普 聞訊後上網發文，要求FBI保留所有關於該辦公室的記錄。

新聞周刊報導，川普已承諾要在第二個總統任期取締多元、平等、共融（DEI）措施。因為保守派施加的壓力，一些企業組織也已在近幾個月停止了多元計畫。

根據此前新聞，麥當勞，豐田、Meta、亞馬遜、沃爾瑪等公司正在放棄DEI政策的承諾，或是重新命名。FBI關閉ODI就發生在川普重返白宮 之前，也是第一個做出此舉的政府機構。而川普本人與他提名的FBI局長巴特爾（Kash Patel）長期以來批評各個DEI機構，視為國家安全的干擾因素。

福斯數位新聞16日報導，FBI證實該局「在最近幾週採取措施，關閉多元與共融辦公室（ODI），2024年12月生效」。雖然FBI沒有具體說明關閉的原因，但許多共和黨人已對該局優先考慮DEI持批判態度，稱此舉已讓國家安全蒙上陰影。

針對這項聲明，川普在自家社群媒體「Truth Social」發文表示，「我們要求FBI保存與留住所有關於即將關閉的DEI辦公室記錄、文件和資訊」，直指該辦公室「從來就不應該開設，而且如果開了，也早就應該關了」。

川普指出，「為什麼他們在新政府就職的前一天關門？原因，就是『貪腐』！」