川普：與習近平通話討論貿易、芬太尼及TikTok

圖為川普2019年與習近平在G20峰會上會面。(美聯社)

美國候任總統川普 將在20日正式就職，他今天表示，他與中國國家主席習近平 就貿易、芬太尼及短影音平台TikTok 等多個議題進行良好的討論，期盼能共同解決許多問題。

川普（Donald Trump）上午在自家社群媒體Truth Social上發文寫道，「這次通話對中美兩國來說都是非常好的。我期望我們能共同解決許多問題，並立即開始著手。我們討論了貿易平衡、芬太尼、TikTok，以及許多其他議題」。

「習主席和我將竭盡全力讓世界更加和平與安全！」

川普1月6日曾表示，他與習近平一直透過代表進行溝通，對雙方的關係表示樂觀。這通電話的時機落在川普就職典禮前3天及TikTok的「不賣就禁」法生效前夕。

美國國會去年通過並由拜登（Joe Biden）簽署成法的「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA），要求TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在1月19日前脫手TikTok，也就是川普就職總統前一日，否則TikTok將在美國被禁。

美聯社報導，一名美國官員表示，即將卸任的拜登政府將把PAFACA的執法交給川普，包含可能對TikTok實施禁令部分。

中國官媒央視稍早也證實兩人對話，報導指出，習近平說：「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」