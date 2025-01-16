魯比歐參議員空缺由佛州檢察長穆迪遞補

佛州州長德桑提斯（後）16日公布遞補眾議員空缺人選為49歲佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody，前)。美聯社

共和黨 佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)將在川普新政府出任國務卿，遞補人選由佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)決定，直到2026年舉行特別選舉。德桑提斯16日公布遞補人選為49歲佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody)。

國家廣播公司(NBC)報導，穆迪2018年在佛州檢察長選舉勝出，2022年連任成功，受到限期限制已經不能再連任。

報導指出，穆迪出線的態勢在過去幾周已經相當明顯，被列入考慮的其他人選則都跟德桑提斯會面，包括兩名共和黨佛州聯邦眾議員凱特‧卡麥克(Kat Cammack)、米爾斯(Cory Mills)。

德桑提斯在公開談話中曾表示，共和黨在眾議院僅居些微多數，因此對於指派共和黨眾議員遞補魯比歐空缺持保留態度。

報導指出，不少保守派人士向德桑提斯力薦美國陸軍綠扁帽特種部隊(Green Berets)出身的佛州州參議員柯林斯(Jay Collins)，希望把魯比歐的參議員空缺保留給退役軍人。

穆迪必須在2026年參加特別選舉，才能任滿魯比歐原本任期的最後兩年。

米爾斯已宣布2026年將參加聯邦參議員選舉，卡麥克也考慮跟進，意味著穆迪在共和黨初選將面臨挑戰。