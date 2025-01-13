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被問對川普忠誠度 國安會文官開始打包走人

記者顏伶如／即時報導
川普已開始對國安團隊進行忠誠度調查，不少國安人員已開始打包走人。（美聯社）
川普已開始對國安團隊進行忠誠度調查，不少國安人員已開始打包走人。（美聯社）

距離川普就職典禮剩下一周，即將在新政府出任資深官員的川普團隊人員，已經開始對白宮國家安全會議(National Security Council，NSC)職業文官展開調查，詢問2024年大選時投票給誰、政治捐款對象為何，以及是否曾經在社群網站發言批評川普團隊。

美聯社13日報導，知情人士說，並非政治任命的國家安全會議常任文官當中，有些人原本獲得告知川可以在新政府留任，但被詢問是否效忠川普之後紛紛開始打包。

獲川普提名出任國家安全顧問的沃茲(Mike Waltz)，日前在公開談話中透露，打算在川普就職日當天就讓所有非政治任命文官以及職業情報官員全部走人，確保國家安全會議所有人員都效忠川普政策。

不過，國家安全會議如果所有人員全面換血，新政府等於沒有外交政策專家、國家安全專家能夠諮詢，川普二度執政之際美國面臨考驗則包括烏克蘭局勢、中東戰爭等。剛加入國安會的新任政策專家即使有不同意見或疑慮，恐怕也不敢發言。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日說，還沒有獲得沃茲或川普政權交接團隊有關人員將接受忠誠度調查的通知。

蘇利文最近幾天積極呼籲即將上台的川普政府，至少新政府上台初期應該保留國家安全會議職業文官。他說，在國安會服務的職業文官都是無畏無懼的「愛國者」(patriots)，不偏袒民主黨政府或共和黨政府。

蘇利文對媒體說，國安會許多職業文官都已經舉手表態「願意留下來繼續奉獻」。

遭到忠誠度調查的文官大多從其他聯邦機關借調白宮，例如國務院、聯邦調查局(FBI)、中央情報局(CIA)等，負責暫時任務，借調期間通常約1年至2年。這些文官如果被國安會除名，可以回到原本機構繼續工作。

消息人士說，國安會職業文官的背景調查上周已經開始；數十名職業文官原以為可以留任。

川普已開始對國安團隊進行忠誠度調查，不少國安人員已開始打包走人。（美聯社）
川普已開始對國安團隊進行忠誠度調查，不少國安人員已開始打包走人。（美聯社）

川普 蘇利文 白宮

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