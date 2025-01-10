拜登將卸任民調比川普當年還糟 支持率僅25%

美國總統拜登9日在白宮西廂羅斯福室聽取聯邦政府應對洛杉磯野火的簡報。歐新社

美聯社報導，美聯社和NORC公共事務研究中心的新民調 發現，美國總統拜登 即將卸任時的民調，比川普 和歐巴馬當年將卸任時還糟糕。

民調顯示，受訪的美國成年人中僅約25%的人認為，拜登是個表現「良好」或「極佳」的總統，只有約6%受訪者認為，拜登表現「極佳」。

相較之下，川普2021年卸任前夕，約有36%的人認為他表現「良好」或「極佳」，約17%的受訪者回答川普表現「極佳」。即使先前有發生國會暴亂也是如此。

不過，認為川普和拜登表現「不佳」或「很糟」的受訪者比率差不多，分別是49%和47%。認為拜登表現「一般」的受訪者約28%，川普則是約15%。

拜登將卸任時的支持率也遠低於歐巴馬。歐巴馬2017年將卸任時，約52%受訪者形容他的表現「良好」甚至「極佳」。

這些發現和民調機構蓋洛普（Gallup）本周發布的數據一致。他們也發現，川普、布希和卡特等其他支持率較低的美國總統，人們對其任內表現的看法隨著時間推移改善。但現在似乎很少人對於拜登執政時期印象深刻，不少民主黨人也是這麼認為。民主黨選民中僅約一成認為拜登任內表現「極佳」，約四成認為「良好」，四成的人認為「一般」。