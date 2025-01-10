我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將卸任民調比川普當年還糟 支持率僅25%

亞當斯市情咨文 承諾加強地鐵安全、住房建設

拜登將卸任民調比川普當年還糟 支持率僅25%

編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登9日在白宮西廂羅斯福室聽取聯邦政府應對洛杉磯野火的簡報。歐新社
美國總統拜登9日在白宮西廂羅斯福室聽取聯邦政府應對洛杉磯野火的簡報。歐新社

美聯社報導，美聯社和NORC公共事務研究中心的新民調發現，美國總統拜登即將卸任時的民調，比川普和歐巴馬當年將卸任時還糟糕。

民調顯示，受訪的美國成年人中僅約25%的人認為，拜登是個表現「良好」或「極佳」的總統，只有約6%受訪者認為，拜登表現「極佳」。

相較之下，川普2021年卸任前夕，約有36%的人認為他表現「良好」或「極佳」，約17%的受訪者回答川普表現「極佳」。即使先前有發生國會暴亂也是如此。

不過，認為川普和拜登表現「不佳」或「很糟」的受訪者比率差不多，分別是49%和47%。認為拜登表現「一般」的受訪者約28%，川普則是約15%。

拜登將卸任時的支持率也遠低於歐巴馬。歐巴馬2017年將卸任時，約52%受訪者形容他的表現「良好」甚至「極佳」。

這些發現和民調機構蓋洛普（Gallup）本周發布的數據一致。他們也發現，川普、布希和卡特等其他支持率較低的美國總統，人們對其任內表現的看法隨著時間推移改善。但現在似乎很少人對於拜登執政時期印象深刻，不少民主黨人也是這麼認為。民主黨選民中僅約一成認為拜登任內表現「極佳」，約四成認為「良好」，四成的人認為「一般」。

拜登 川普 民調

上一則

撲滅只能看天意？2招對抗洛杉磯野火 專家：風勢減弱才可能

下一則

未上任先跳票？馬斯克突改口：砍2兆預算目標要減半

延伸閱讀

卡特國葬 5總統出席 拜登致詞：他教會我品格的力量

卡特國葬 5總統出席 拜登致詞：他教會我品格的力量
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
拜登擴大保護LGBTQ+學生新規文被推翻 聯邦法院：即起全面廢除

拜登擴大保護LGBTQ+學生新規文被推翻 聯邦法院：即起全面廢除
捏造拜登父子收受巨額賄賂 FBI線民被判刑6年

捏造拜登父子收受巨額賄賂 FBI線民被判刑6年

熱門新聞

強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽

好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽