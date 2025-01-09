民權聯盟：川普一上台 ICE每日拘留無證客將增至10萬人

德州一個移民處理中心外，一名來自委內瑞拉的無證移民在打電話。(路透資料照)

福斯新聞網(Fox News)9日報導，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)指出，移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)打算擴大拘留設施，總統當選人川普 一上台，每日拘留無證移民可能增加到10萬人。

川普競選期間承諾上台首日便將展開大規模無證移民遣返 行動，美國民權聯盟對於無證客安全恐受影響表示憂慮。

美國民權聯盟援引資訊自由法(Freedom of Information Act，FOIA)取得移民和海關執法局資料顯示，移民局在全國各地有120多個拘留中心，每天拘留無證移民合計約3萬7000人。

美國民權聯盟指出，川普就職之後，移民局每天拘留的無證移民，人數將增加至10萬人。

美國民權聯盟說，移民局轄下有5個拘留中心，其他拘留設施則仰賴非營利組織，或透過跨部門政府機關與私人企業簽訂協議，安置遭到拘留的無證移民。

根據美國民權聯盟取得文件，除了德州哈林根(Harlingen)與艾爾帕索(El Paso)之外，舊金山、西雅圖、芝加哥、內華達州、猶他州鹽湖城等地的拘留設施，都接到移民和海關執法局要求配合提高拘留人數的通知。

獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的前任移民和海關執法局局長霍曼(Tom Homan)日前表示，大規模遣返行動首先將鎖定有犯罪前科的無證移民。

霍曼也說，讓無證移民父母與兒女同住的家庭式拘留中心是考慮選項之一。拜登總統上台後，原本在移民局3個拘留設施成立、總計約3000個床位的家庭式拘留中心(family detention centers)計畫在2021年停止。