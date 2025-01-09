我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派大法官艾里托 證實與川普通話

洛杉磯野火恐將持續蔓延 外州消防隊馳援

民權聯盟：川普一上台 ICE每日拘留無證客將增至10萬人

記者顏伶如／即時報導
德州一個移民處理中心外，一名來自委內瑞拉的無證移民在打電話。(路透資料照)
德州一個移民處理中心外，一名來自委內瑞拉的無證移民在打電話。(路透資料照)

福斯新聞網(Fox News)9日報導，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)指出，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)打算擴大拘留設施，總統當選人川普一上台，每日拘留無證移民可能增加到10萬人。

川普競選期間承諾上台首日便將展開大規模無證移民遣返行動，美國民權聯盟對於無證客安全恐受影響表示憂慮。

美國民權聯盟援引資訊自由法(Freedom of Information Act，FOIA)取得移民和海關執法局資料顯示，移民局在全國各地有120多個拘留中心，每天拘留無證移民合計約3萬7000人。

美國民權聯盟指出，川普就職之後，移民局每天拘留的無證移民，人數將增加至10萬人。

美國民權聯盟說，移民局轄下有5個拘留中心，其他拘留設施則仰賴非營利組織，或透過跨部門政府機關與私人企業簽訂協議，安置遭到拘留的無證移民。

根據美國民權聯盟取得文件，除了德州哈林根(Harlingen)與艾爾帕索(El Paso)之外，舊金山、西雅圖、芝加哥、內華達州、猶他州鹽湖城等地的拘留設施，都接到移民和海關執法局要求配合提高拘留人數的通知。

獲川普提名將出任白宮「邊境沙皇」(Border czar)的前任移民和海關執法局局長霍曼(Tom Homan)日前表示，大規模遣返行動首先將鎖定有犯罪前科的無證移民。

霍曼也說，讓無證移民父母與兒女同住的家庭式拘留中心是考慮選項之一。拜登總統上台後，原本在移民局3個拘留設施成立、總計約3000個床位的家庭式拘留中心(family detention centers)計畫在2021年停止。

移民 川普 遣返

上一則

保守派大法官艾里托 證實與川普通話

延伸閱讀

美債殖利率不降反升？克魯曼：反映川普2.0「瘋」險溢價

美債殖利率不降反升？克魯曼：反映川普2.0「瘋」險溢價
保守派大法官艾里托 證實與川普通話

保守派大法官艾里托 證實與川普通話
川普認真要買格陵蘭 路透：盼擴大美國影響力及鞏固功業

川普認真要買格陵蘭 路透：盼擴大美國影響力及鞏固功業
南加林火災情延燒 川普轟：顯示拜登、紐森無能

南加林火災情延燒 川普轟：顯示拜登、紐森無能

熱門新聞

強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售

全球債市湧現集體賣壓 葉倫說美債是這原因遭拋售
圖輯╱野火毀家園 洛杉磯居民絕望逃離

圖輯╱野火毀家園 洛杉磯居民絕望逃離
技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油

技師從零件拉出一團髒汙 建議Kia和Hyundia勤換機油