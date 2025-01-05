布林肯任內最後一次出訪 今晚將抵南韓

國務卿布林肯。(美聯社資料照)

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）將於今晚抵達危機四伏的南韓 ，停留期間，他將小心翼翼地鼓勵南韓延續被彈劾總統尹錫悅 的政策而非政治手段。

法新社報導，布林肯明天將與南韓外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）會談；同一天，法院簽發對於尹錫悅的拘提令將會到期。尹錫悅去年12月3日突然宣布實施緊急戒嚴，但遭國會推翻並遭到彈劾。

首爾是布林肯作為美國最高外交官最後一次出訪的首站；他試圖在更加善變的川普回歸前，利用此次出訪來強調拜登總統團結民主盟友的政績。

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由於布林肯隨後將前往東京，他的幕僚認為，不要冷落南韓至關重要。韓日有著令人擔憂且經常存在競爭的關係，而日本也是美國盟友，且也有數以千計美軍駐紮。

尹錫悅曾因大膽採取行動，希望南韓不再糾結與日本的摩擦，且在全球議題上發揮更大作用，而成為拜登政府的寵兒。

尹錫悅與拜登以及日本首相一同舉行了具有里程碑意義的三方峰會，並在宣布戒嚴令幾個月前，被選為全球民主峰會的主席。民主峰會是即將卸任的拜登政府一項標誌性的舉措。

尹錫悅國事訪問期間，還在白宮晚宴高唱「美國派」（American Pie），讓東道主印象深刻。

前美國情報官員、目前任職華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）負責研究朝鮮半島問題的塞勒（Sydney Seiler）表示，布林肯可能會因為首爾之行而遭到南韓一些人的批評，但他應能應對政治危機。