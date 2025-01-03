我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺南加大中國學生判無期 囚犯再度上訴遭駁回

保住218票 強生驚險連任眾議長

保住218票 強生驚險連任眾議長

記者陳熙文／華盛頓報導
強生（前排中）成功連任眾議長。（路透）
強生（前排中）成功連任眾議長。（路透）

美國第119屆國會3日開議，下午順利選出眾議院議長，由共和黨提名人選強生（Mike Johnson）獲得多數支持，以218票比215票擊敗對手，成功取得連任。

第118屆國會3日卸任，聯邦眾議院必須選出新任議長，由民主黨提名的少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）與強生角逐議長位置。

雖然共和黨在大選中保住220席多數席位，但總統當選人川普任命兩位共和黨眾議員入閣，削弱共和黨的優勢。

佛州眾議員蓋茲（Matt Gaetz）已表明他不會就任議員，所以共和黨在眾院僅微幅領先，共擁有219席，民主黨則有215席；強生需要拿到218票（簡單多數決）才能贏得議長選舉。

在肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）已率先表態不支持強生之下，強生幾乎沒有跑票的空間；強生日前接受訪問時說，他只能承受失去1到2張票。

由於共和黨內鬥已有前例，共和黨眾議員麥卡錫（Kevin Macarthy）在2023年未能獲得黨內極右派的支持，當時歷經4天15輪投票，才在最後成功選上議長，外界擔心強生可能面臨相同挑戰。

眾議院3日中午開始新任議長投票，民主黨和共和黨分別提出議長人選，接著進入投票；經過快3小時的投票，強生最後保住218票多數，擊敗對手傑佛瑞斯的215票，成功連任議長。

強生（中）成功連任議長。（美聯社）
強生（中）成功連任議長。（美聯社）

眾院 投票 共和黨

上一則

拜登擋合併 日鐵、美鋼「失望」：違反正當程序和法律

延伸閱讀

眾院今選舉議長 強生連任仍有變數 恐影響國會確認大選

眾院今選舉議長 強生連任仍有變數 恐影響國會確認大選
共和黨肯州眾議員馬西 2原因不挺強生續任議長

共和黨肯州眾議員馬西 2原因不挺強生續任議長
強生拚續任議長 10幾名同僚仍在觀望…但盟友仍有信心

強生拚續任議長 10幾名同僚仍在觀望…但盟友仍有信心
美台避免雙重課稅可望過關 議長爭議投變數

美台避免雙重課稅可望過關 議長爭議投變數

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49
即將在川普新政府掌理政府效率部(DOGE)的企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。路透

拉馬斯瓦米為H-1B簽證辯護 批評美國重視平庸勝過優秀

2024-12-27 10:38

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證
紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫

紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返