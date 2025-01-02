特斯拉爆炸嫌犯身分新進展 CBS：在德服役的現役美軍

拉斯維加斯川普國際飯店入口處的特斯拉Cyber​​truck燒毀後殘骸，攝於1日。(路透)

美國內華達州拉斯維加斯川普國際飯店1日疑似發生恐怖攻擊，一輛特斯拉Cybertruck 在飯店門口爆炸起火，造成1死7傷。執法部門消息人士向CBS新聞透露，死者是租用這輛Cybertruck的李維爾斯貝格，現年37歲的他是現役美國陸軍軍人。

根據報導，李維爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）正在德國 服役，但事發時正在科羅拉多州休假。

CBS新聞採訪了李維爾斯貝格的2名親人，他們與此事件無關，但證實他曾租了一輛Cybertruck。一位親人表示，李維爾斯貝格的妻子已好幾天沒有得到他的消息。

根據李維爾斯貝格在領英頁面的個人資料，他在陸軍服役超過19年，其中18年待在「綠扁帽」特種部隊，具有特種部隊通訊專長、情報與作戰專長，曾任作戰經理與小隊軍士。2024年11月起擔任「遠端與自主系統」經理，任職僅3個月。

拉斯維加斯都會警察局的麥馬希爾（Kevin McMahill）警局長表示，「我們確實知道誰租了這輛卡車，我們正在調查那個人」，但拒絕透露姓名，直到官方確信此人身分。