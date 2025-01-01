川普勝選後刑事官司消失 2025年法律困境仍在

川普因付封口費給色情片艷星，再作帳遮掩付費案，去年5月被紐約州法院判處偽造商業文件有罪定讞。但法官默欽尚未做出量刑裁決。圖為川普(右)去年5月30日為此案出庭。(美聯社)

總統當選人川普 一年前的元旦面臨四件刑事官司，還有民事訴訟罰款數億元，如今隨著他勝選，刑事官司要麼被撤銷要麼停止進行；上訴法院還可能把他民事訴訟的罰金大幅降低，讓人驚嘆一年來變化之大，但川普仍面臨兩件州級刑事官司以及民事訴訟，2025年法律困境仍在。

國家廣播公司新聞網(NBC News)1日報導，川普處境變化這麼大，主要是因他勝選，司法部的法律見解說，現任總統不得被刑事起訴，因此聯邦撤回對他的控告。

川普的發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)表示，川普勝選是民眾給他的「授權」，要求司法體制政治武器化的狀況應立刻結束，一切針對川普的「獵巫行動」都該快速駁回。

川普因透過前律師柯恩(Michael Cohen)付封口費給色情片艷星，再作帳遮掩付費，已經在去年5月被紐約州法院裁定偽造商業文件有罪定讞；該案原本排定在去年7月量刑，但最高法院做出的判決，為總統豁免權立下新標準；川普律師團主張最高法院的判決意味起訴及有罪定讞都該廢棄，原因在立案時的證據，與川普第一次當總統時的證據有關。

紐約州法官默欽(Juan Merchan)雖在12月16日的判決中駁回了川普律師團的主張，但對川普更廣泛駁回全案的動議，尚未做出裁決，也未對川普的量刑設下新日期。

此外喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)因川普陰謀推翻喬州2020年選舉結果，而起訴他及18名共犯，但全案並未設審判日，且因威利斯檢察官本人與她聘請的特別檢察官有染，全案擱置數個月；喬州上訴法院12月19日判決有利於川普，認定檢察官失格，但威利斯上訴，可能需要數個月才能定案。即便威利斯上訴獲勝，也要等到川普做完四年總統任期，才能審判他。

不過，川普面臨最大的財務風險，來自幾宗民事訴訟案罰款和賠償。一宗是紐約州檢察長指控川普商業詐欺的案件，罰款加利息已達4億8900萬元。另兩宗則是女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)告川普誹謗案，法官下令賠償共8800萬元。上訴法院本周駁回川普針對其中500萬元的上訴，8300萬元的上訴尚未聽審。

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