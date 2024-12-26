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黑白集╱川普不說台灣是美國一州

黑白集
候任總統川普。美聯社
候任總統川普。美聯社

川普最近胃口很大。前陣子，他稱杜魯多加拿大州長、加拿大只是美國北方大州；這兩天又說要「收回」巴拿馬運河，還要「接管」格陵蘭。態度倨傲、口氣驕狂，儼然他已加冕全球皇帝。

杜魯多選擇忍氣吞聲，巴拿馬總統穆里諾反嗆：運河的「每一平方公尺」都屬於巴拿馬。格陵蘭總理艾格德更強回：這島是非賣品，也永遠不會出售。

川普次子艾瑞克在社群貼出哏圖，圖中川普望著手機裡的網購商品：加拿大、格陵蘭和巴拿馬三個物件，任他挑選。但哏圖映照的恰恰是川普的失落，是對美國已逝「昭昭天命」的傷感。以如今美國的實力，別說加拿大，連短短的巴拿馬運河也搶不走。

十九世紀末，國務卿奧爾尼提出門羅主義著名的「奧爾尼推論」時說：在美洲這片大陸上，美國的命令就是法律。一百年後蘇聯瓦解時，門羅主義更擴大成「世界是美國人的世界」。但現在川普比誰都懂：他的命令，只值一天的新聞標題。

世人心知肚明，中國崛起就是美國天命的硬傷。台灣也許有人盼望川普喊出台灣是「美國遠東一州」，他們將熱烈回響；但川普只戲弄杜魯多，不敢碰北京的第一顆鈕扣。聊堪告慰的是，陸學者閻學通預言北京四年內不會制定統一時間表，就算國台辦說那只是個人言論，獨派已喜出望外。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 加拿大 杜魯多

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