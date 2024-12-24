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前國安顧問：川普第二任期更有可能爆發重大國際危機

「上班狂人」男星罹罕病驟逝 確診到過世僅半個月

包括10萬夢想生...40萬無證生憂遣返 各方速擬緊急對策

記者胡玉立／即時報導
全美約有10萬大學生是「夢想生」，正面對遣返威脅。(美聯社)
全美約有10萬大學生是「夢想生」，正面對遣返威脅。(美聯社)

全美有逾40萬名沒有永久合法身分的大學生，正驚懼等待總統當選人川普承諾的美國史上最大規模驅逐計畫到來；其中約有10萬名是「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫「夢想生」，儘管獲臨時保護免遭驅逐出境，但也擔心計畫可能被法院終止。包括學生本人、藍州政府及校方面對遣返威脅，都在設法擬定緊急計畫。

即將上任的川普政府「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)最近警告，刑事罪犯將是大規模驅逐的首要目標，但任何非法入境者最終都會被驅逐。

缺乏合法身分的學生擔心，打算圍捕大量移民的聯邦官員並不關心他們來自哪裡。無黨派智庫美國政策國家基金會(National Foundation for American Policy)執行總監安德森(Stuart Anderson)認為，「他們會去抓那些容易抓的人；有人會想走進總統辦公室說：『看我們把多少人趕離了美國』。」

許多藍州力圖保護學生免受當局侵害，其中加州約有8萬名無證大學生，人數全美最多。加州檢察長邦塔(Rob Bonta)12月初提醒各大學在內的公共機構，可以拒絕與聯邦移民官員合作，也無需保留學生合法居留身分紀錄。

校方也積極主動提供協助。自大選以來，全國各校園一直在為學生舉辦法律研討會和支持項目。康乃爾大學法學院的一個非營利組織一年前即啟動計畫，幫助DACA受益者申請臨時工作簽證

DACA受益人納瓦茲(Katherine Narvaez)正在紐約州立大學上州醫科大學醫學院就讀三年級，她必須在明年年底前續簽保護身分，眼看川普即將上任，她擔心自己會失去保護。

納瓦茲以優異成績從高中畢業，她希望成為婦產科醫生或家庭醫生。現年29歲的她聲音沙啞地說，「我整天待在醫院和同儕做一樣的事，但他們卻能繼續職業生涯。一想到就非常沮喪。」

川普 加州 遣返 工作簽證 移民 留學生 夢想生

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