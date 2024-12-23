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川普說美中可聯手 蘇利文：兩國不會談成重大交易

中央社台北23日電
美國國家安全顧問蘇利文。路透
美國國家安全顧問蘇利文。路透

美國國家安全顧問蘇利文近日受訪時直言，他不認為總統當選人川普能與中國談成什麼重大交易（grand bargain），因為美中關係本質上屬競爭關係，美國需要繼續採取措施強化自身競爭地位。

蘇利文（Jake Sullivan）當地時間22日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，話題涵蓋拜登政府的外交政策遺產，其中涉及美中關係。

川普最近表示美中聯手可以解決世界所有問題，對此，CNN節目主持人問及「兩國達成交易的好處何在？這樣的交易是否值得？」蘇利文回應說，「我聽說的是，中國和美國不會有重大的交易」，並稱「我個人對雙方談成重大交易的想法表示懷疑」。

他認為，美中兩國關係本質上屬於競爭性關係，美國需要繼續採取措施強化自身的競爭地位，包括不要向中國出售可用來對付美國或美國盟友的先進技術、反擊中國傷害美國工人的經濟行為以及反擊中國帶給美國盟友壓力的軍事作為。

蘇利文表示，「我想我們在很長時間內都得這麼做，不會有什麼重大的交易來緩解這種情況」。

與此同時，蘇利文重申，美中需要保持溝通，避免讓競爭演變為衝突。

他說，美中元首外交可為兩國關係創造更多穩定性，並為雙方共同利益領域的合作創造空間，芬太尼（fentanyl）問題就是其中一例。

他表示，「拜登總統已經取得了很大進展，川普總統應該繼續向前推進，減少兩國之間的經濟摩擦，維護我們（美國）工人的利益」，而這些就是川普與中國領導人習近平可以放在談判桌討論的。

總而言之，蘇利文認為，處理美中關係的正確方法是全力競爭，也需保持溝通管道暢通，共同努力不讓競爭演變為衝突。這些就是拜登政府這4年來所承擔的責任，也是川普政府需要持續下去的。

另據中國媒體觀察者網，蘇利文稍早前接受澳洲外交政策智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）執行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）訪問時也曾表示，美國與中國正處於「激烈而長期的競爭」，兩國並非在所有問題上都意見一致，但溝通交流有助於避免危機，為共同解決問題創造一些空間。

蘇利文說，美中之間是一種複雜的關係，「有一些合作的要素，但也有深刻而激烈的競爭要素。管理這種競爭需要密集的外交（intense diplomacy）」。

蘇利文 川普 拜登

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