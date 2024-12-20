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政府關門在即 白宮批川普擋法案…記者追問拜登呢？

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政府恐關門 白宮批川普擋法案…記者追問拜登呢？

中央社華盛頓20日專電
白宮發言人尚皮耶。（美聯社）
白宮發言人尚皮耶。（美聯社）

美國聯邦機構面臨關門危機，白宮發言人尚皮耶今天說，總統當選人川普與馬斯克為了推動富豪減稅導致亂局，共和黨應設法解決。美國媒體記者則質疑，為何總統拜登不親自出面說明。

美國國會必須在今天午夜前通過臨時撥款法案，否則部分聯邦機構將陷入停擺，數十萬名聯邦雇員將被迫休無薪假或無薪工作。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行記者會說，川普（Donald Trump）、馬斯克（Elon Musk）「想為自己的億萬富翁朋友」清除減稅障礙，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）與共和黨眾議員依他們的指示，推翻一項經跨黨派協商同意的法案，「這是他們自己造成的混亂局面，他們要負責解決」。

美國財政年度9月底結束前，國會通過臨時撥款法案以維持政府運作，這項措施今天午夜到期。強生日前與兩黨領袖協商，17日提出跨黨派版本，可讓政府運作至明年3月中，但川普、馬斯克反對此版本。強生19日提修正版，除大幅刪除授權撥款的支出計畫，並新增暫停債務上限條款再延長2年，至2027年1月。

眾議院19日表決修正版本，民主黨幾乎全數反對、共和黨也有38人反對，修正版本未能通過2/3的門檻。強生今天持續與共和黨議員討論其他解套方案。

路透報導，川普堅持在臨時撥款法案納入暫停債務上限再延長2年的條款，這樣的安排有利他上任後實施大規模的減稅承諾。

尚皮耶說，川普是在為億萬富豪減稅方案鋪路，這將會讓美國增加5兆美元的債務，而犧牲掉的是納入跨黨派方案的多項社福計畫。根據統計，美國國債在11月中首次突破36兆美元，創下歷史新高。

在記者會上，多名美國記者追問總統拜登（Joe Biden）為何不出面說明立場、拜登是否與強生聯繫，討論解決方案。尚皮耶對此指出，是共和黨在妨礙臨時撥款法案的通過，拜登已與民主黨眾議院、參議院領袖通話。

共和黨 川普 拜登

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