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「封口費」案一名陪審員以身分曝光為由要求退出

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「封口費」案一名陪審員以身分曝光為由要求退出

記者顏伶如／即時報導
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)
通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。(路透)

通過遴選成為「封口費」案陪審團成員的一名婦人，18日上午要求法院撤銷陪審員資格。華盛頓郵報18日報導，婦人向法院指出，職業與其他個人資料細節經媒體報導披露之後，親朋好友與同事紛紛詢問是否成為陪審員，身分曝光造成困擾。

檢察官與辯方律師必須共同選出能夠超然審理「封口費」案的12名陪審團成員與6名後補人選。截至17日為止，已經拍板的陪審員共有7人。報導指出，法院並未公布要求撤銷陪審員資格的婦人姓名。

「封口費」案主審法官、紐約州高等法院法官默欽(Juan Manuel Merchan)日前表示，希望22日進入開庭陳述(opening statements)程序。

報導指出，另一名陪審員也出現狀況。

默欽18日說，17日獲選進入陪審團的4號陪審員(Juror No. 4)被檢察官發現某些條件可能有問題，尚待進一步查證資料是否真實。默欽表示，要求4號陪審員上午9時15分向法庭報告，結果卻不見人影。

檢察官史坦葛拉斯(Joshua Steinglass)說，與4號陪審員同名同姓的嫌犯，1990年代在威徹斯特(Westchester)撕毀有著保守派政治理念訊息的宣傳海報而遭逮捕。

史坦葛拉斯表示，檢方進一步了解後發現，這名陪審員的妻子曾捲入貪污醜聞。

川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)表示，同意對4號陪審員個人背景進行深入調查。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

紐約州 華盛頓郵報 川普

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