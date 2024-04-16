拖欠學貸導致社安金少領？ 參議員籲相關單位正視問題

學貸借款人如果未能達到還款要求，根據「國庫抵銷方案」（Treasury Offset Program，TOP）規定，每月社安金支票金額可能最多被扣除15%，做為對聯邦政府機關的還款。（路透）

包括華倫 （Elizabeth Warren）、魏登（Ron Wyden）在內等十多名聯邦參議員，上個月聯名致函財政部、教育部、社會安全局（Social Security Administration，SSA）等單位，要求正視數百萬年齡較長的民眾恐因拖欠學貸 而損失社安金 的問題。信中指出，某些65歲以上美國人可能因為積欠學貸而領不到社安金，晚年生活面臨打擊，希望政府單位拿出解決之道。

新聞周刊（Newsweek）16日報導，學貸借款人如果未能達到還款要求，根據「國庫抵銷方案」（Treasury Offset Program，TOP）規定，每月社安金支票金額可能最多被扣除15%，做為對聯邦政府機關的還款。

華倫與魏登等參議員在3月19日發出的信中表示，「國庫抵銷方案」對於年齡較長的學貸借款人衝擊特別大，這個族群對於償還學貸經常也面對著「最困難的掙扎」，希望主管機關同意准予豁免。

信中引述自由派智庫機構「新美國」（New America）2023年研究報告指出，尚有學貸仍未還清的60歲以上美國民眾大約有350多萬人，人數是2004年時統計的六倍，2023年累計積欠學貸為1250億，是2004年時的19倍，這段期間由於學貸拖欠導致社安金縮水的人數則大量增加。

非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」（Government Accountability Office，GAO）紀錄顯示，積欠學貸導致社安金縮水的民眾在2002年約有3萬6000人，到了2015年增加到17萬3000人。

聯名信中指出，積欠學貸導致社安金領取人每年福利減少2500元，「對於依靠社安金為主要收入來源的民眾來說，造成重大打擊」。

信中指出，55歲以上積欠學貸的民眾當中，約有44%第一次面臨「國庫抵銷方案」懲罰就被扣除最高比例的社安金。