巴爾的摩市基伊橋今日深夜約1時30分遭到貨輪達利號撞擊後斷裂崩塌,造成橋上多人落水,救援隊伍持續搜索失蹤六名失蹤的建築工人,有線電視新聞(CNN)今日下午報導,搜救隊已找到一具罹難者屍體。

One body has been recovered during the ongoing search for at least six people missing after the Francis Scott Key Bridge collapse, Baltimore City Council Member Phylicia Porter told @Boris_Sanchez. pic.twitter.com/PV6kEYNCnu