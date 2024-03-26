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巴爾的摩大橋遭貨輪撞斷 Q&A一次看

中央社巴爾的摩26日綜合外電報導
巴爾的摩市基伊橋遭貨輪達利號撞斷。(美聯社)
巴爾的摩市基伊橋遭貨輪達利號撞斷。(美聯社)

巴爾的摩市基伊橋今晨遭貨輪撞斷，造成橋上人車落水，救難人員正全力搜救。這起事故仍有許多疑點等待解答，包括貨輪怎麼會偏移並撞橋。法新社整理目前已知情況如下。

事發過程為何？

懸掛新加坡國旗的貨輪「達利號」（DALI）從馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）啟程後，原定駛往斯里蘭卡，卻在今天凌晨1時30分左右，撞上支撐基伊橋（Francis Scott Key Bridge）的混凝土橋墩。

幾乎整座橋在幾秒鐘之內坍塌，導致許多人車掉到距離橋面約15公尺的冷水中。

當局出動潛水人員、船舶、飛機、精密聲納和紅外線設備進行搜救。

有多少人員傷亡？

目前仍未知，但官員說他們正在尋找至少7人的下落。

救難人員已將兩人救上岸，其中一人並未受傷，但另一人身受重傷，被送往醫院急救。

監視器畫面顯示，橋梁坍塌幾秒前，橋上還可看到多部車輛發出的亮光。馬里蘭州官員說，案發當時有包商工人在橋上作業。

巴爾的摩消防局長華勒斯（James Wallace）表示，聲納設備已經發現水下的車輛，但他還無法說明數量。

達利號管理公司Synergy Marine Group說，全體船員無人受傷。

另根據路透，達利號的船東為新加坡Grace Ocean Pte Ltd公司，由丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）承租。馬士基發聲明表示，船上載著馬士基客戶的貨物，但沒有馬士基的船員和員工。

有線電視新聞網（CNN）報導，達利號曾於2016年捲入比利時安特衛普港（Port of Antwerp）一起「事件」。

事故起因為何？

目前還無法確定，但官員多次表示沒有恐怖主義的跡象。

監視器畫面顯示，案發前幾分鐘，DALI號曾兩度變暗，船上可能發生某種電力故障問題。Synergy Marine Group表示「尚未確定」事故起因。

根據CNN，事發當時，達利號是由區域引水人而非自己的船員引導，為的就是避免發生像今天這樣的事故。

一些專家指出，基伊橋的主要支撐結構可能沒有受到適當保護，故承受不起這麼大一艘船的衝撞。

接下來會進行什麼？

當局已封閉港口「至進一步通知為止」，而在搜救期間，當局也引導車輛遠離橋梁。

官員說，尋找生還者是目前唯一要務。馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）已宣布進入緊急狀態。

官員也在監控達利號燃料外洩的可能性，但目前尚未證實有此情形。

馬里蘭州 新加坡 斯里蘭卡

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