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退選民主黨聯邦參議員 新州州長夫人：不願製造分裂

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退選民主黨聯邦參議員 新州州長夫人：不願製造分裂

記者顏伶如／即時報導
新澤西州州長夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)。（美聯社）
新澤西州州長夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)。（美聯社）

民主黨新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)涉嫌收受賄賂暗助埃及圖利，去年9月遭聯邦大陪審團貪污起訴，21日宣布不再角逐連任。原本打算爭取梅南德茲席次空缺的新澤西州州長夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)，24日則宣布退出民主黨初選。一般預料，譚米·墨菲退出之後，韓裔新州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)看好在6月4日初選勝出，贏得民主黨提名。

58歲的譚米·墨菲在X平台發表聲明表示，參選以來向來保持真誠，實事求是，但從目前情勢可以明顯看出，選戰如果持續下去，將演變成製造分裂的負面選舉，「我並不願意這麼做」。譚米·墨菲是在去年11月參加民主黨初選。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導指出，梅南德茲宣布不再爭取民主黨提名角逐連任，卻不派除日後可能以獨立候選人身份參選；梅南德茲21日在聲明中預留伏筆指出，希望今年夏季可望證明清白，「讓我可以爭取成為候選人」。

41歲的金安迪2018年首度參選聯邦眾議員一舉獲勝。金安迪24日晚間在X平台發文寫道，對於譚米·墨菲長久以來對新州、對國家的貢獻表示敬佩與感激。

金安迪在聲明中寫道：「重要的是，我們要退一步著想，不能忘記我們正在為著比個人還要重要的遠大目標努力的。今天我們能夠在這裡，就是因為新澤西州偉大的草根運動所賜。」

譚米·墨菲在聲明中表示，退出初選之後將把時間用在協助拜登總統連任，並且確保民主黨今年大選在新州獲勝。

她表示，面對前總統川普挑戰，她將不會把資源浪費在對付民主黨同僚。

共和黨初選也將於6月4日舉行，前一次新州出現共和黨籍聯邦參議員，已經是1979年卸任的切斯(Clifford P. Case)。

民主黨 新澤西州 新州

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